Alavés - Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

MIN. 31, ALA 1-1 GIR

Los de Míchel estaban jugando mejor y tras un saque de esquina que le pegó Tsygankov, el balón rebotó en un jugador y Vanat tan solo tuvo que empujar la pelota a portería vacía.

Octavo gol de Vanat, que se concierte en el máximo goleador del Girona en esta temporada.