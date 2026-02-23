En Directo
LALIGA EA SPORTS
Alavés - Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports entre el Alavés y el Girona
Xavi Turu
El Alavés recibe al Girona en la jornada 25 de LaLiga EA Sports este lunes.
¡Descanso! (1-1)
Partido muy igualado en Mendizorrotza con un conjunto babazorro que golpeó primero, en los primeros compases de la contienda, pero los de Míchel supieron rehacerse y dominaron el ritmo de encuentro para lograr el empate a uno. Todo abierto en Vitoria para la segunda parte.
MIN. 45+2', ALA 1-1 GIR
Jugada de pizarra con una falta ejecutada por Aleñá que obligó a Gazzaniga a despejar con los puños y posteriormente a blocar el balón.
MIN. 45, ALA 1-1 GIR
Se añaden 4 minutos más en Mendizorrotza.
MIN. 43, ALA 1-1 GIR
Se estira el Alavés en una acción lateral con un centro en el que el cuadro babazorro pide un posible penalti, pero el colegiado lo tiene claro: no hay nada.
MIN. 40, ALA 1-1 GIR
Persiste un Girona que busca irse al descanso con el segundo gol en el bolsillo. Menos de cinco minutos para llegar al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.
MIN. 37, ALA 1-1 GIR
El cuadro catalán está siendo más reconocible en este segundo tramo de la primera parte y ha logrado empatar el partido con persistencia y buen hacer sobre el césped.
MIN. 34, ALA 1-1 GIR
Buena circulación del esférico del conjunto de Míchel con un tiro de Iván Martín que despejó con el pecho Sivera. Está apretando el equipo 'gironí'.
MIN. 31, ALA 1-1 GIR
Los de Míchel estaban jugando mejor y tras un saque de esquina que le pegó Tsygankov, el balón rebotó en un jugador y Vanat tan solo tuvo que empujar la pelota a portería vacía.
Octavo gol de Vanat, que se concierte en el máximo goleador del Girona en esta temporada.
MIN. 30, ALA 1-1 GIR
¡¡Goooooool del Girona!!
MIN. 30, ALA 1-0 GIR
Falta para el Girona a tres cuartos de campo con un tiro mordido de Lemar que se fue a saque de esquina.
- Puja por Balde
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso