Alavés-Girona: A dar un golpe en LaLiga tras tumbar al Barça

Mucho más que tres puntos en juego. Mucho más. Un Girona con la moral por las nubes, pero "en un momento de seguridad, no de euforia" - palabras de Míchel -, visita el siempre exigente Mendizorrotza una semana más tarde de su épica victoria frente al Barça. No vale relajarse: la competición no da tregua y el Deportivo Alavés también se juega la vida.

Por suerte para unos y por desgracia para otros, LaLiga no podría estar más emocionante. La tabla está ajustadísima: ningún equipo está en tierra de nadie. Hay quienes luchan por Europa, por el descenso... o por ambas cosas. Como es el caso de un Girona que está a la misma distancia de los puestos europeos que marcan Espanyol y Celta que del descenso. Por ello cobra tanta importancia sacar algo positivo de la visita a un conjunto babazorro que viene de empatar con el Sevilla y tiene 26 puntos en el casillero, tres menos que el equipo de Míchel.

Dicho esto, queda claro que el preparador madrileño armará un once muy similar al que logró batir al cuadro culé. Celebró tener, al fin, la plantilla al 100% a excepción, claro está, de los lesionados de larga duración y de un Àlex Moreno que estará unas cuantas semanas alejado de los terrenos de juego. "Habrá momentos para todos", confirmó.

No estará un Joel Roca que debe cumplir sanción, pero el que está de vuelta es un Azzedine Ounahi al que se le echaba de menos. Aunque el estelar rendimiento de Thomas Lemar minimizó su ausencia, todo hay que decirlo. Y es ahí donde Míchel tiene un problema. Un bendito problema. Confirmó que el marroquí vaya a tener minutos, pero la lógica hace pensar que el francés no se moverá del once.

Dudas en la medular

La duda recae en el pivote. Fran Beltrán adelantó a Axel Witsel por la derecha y fue de la partida en todos los partidos desde su llegada, salvo ante el Barça porque estaba ligeramente tocado tras ser sustituido en el Sánchez-Pizjuán. El belga, que había caído de pie en Montilivi, firmó una magnífica actuación, pero claro, saltó el ex del Celta al césped y anotó el tanto del triunfo en el derbi.

Míchel no dio pistas sobre quién será el elegido y, aunque sería extraño verles formar juntos en la medular para dar descanso a Iván Martín, es una opción que no debe descartarse. El resto de piezas, con un imperial Arnau en el carril zurdo, apuntan a ser las mismas.

Fran Beltrán, centrocampista del Girona, tras marcarle un gol al Barça / EFE

Un fortín

Enfrente, un Deportivo Alavés que no hará prisioneros en su fortín. Los de Coudet son un equipo muy intenso, con alternativas tácticas y una doble punta muy peligrosa. El empate ante el Sevilla podría traducirse en alguna que otra modificación en el once babazorro, con las posibles entradas de Guevara y Ángel Pérez en detrimento de Antonio Blanco y Calebe.

Toni Martínez celebra el gol del empate del Alavés contra el Sevilla / José Manuel Vidal

Será un reto de altura para un Girona que se enfrenta a un equipo que, pese a sumar dos victorias en sus últimos nueve compromisos ligueros, acumula 18 de sus 26 puntos como local y necesita también alejarse del descenso.