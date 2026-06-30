El Ajax podría repescar a Daley Blind tras su salida del Girona

Daley Blind se despide del Girona y el Ajax podría mover ficha. Tal como avanzamos en SPORT, el club liderado por Míchel ha estado interesado en diversas ocasiones por el jugador neerlandés.

Su historia con el club de Ámsterdam terminó antes de lo esperado en diciembre de 2022, cuando rescindió su contrato de mutuo acuerdo tras perder protagonismo. El defensa estaba vinculado al Ajax hasta el 30 de junio de 2023, pero a finales de 2022 se marchó.

Tras una corta etapa por el Bayern de Múnich, Blind aterrizó en el Girona bajo las órdenes de Míchel. Y ahora el posible regreso de Blind al Ajax, estaría motivado en parte por la llegada de Míchel, su exentrenador en el Girona, al banquillo de Ámsterdam.

Su padre no las tiene todas

No obstante, su entorno mantiene la cautela sobre su futuro inmediato en el club neerlandés, ya que su padre, exentrenador del club de Ámsterdam, se mostró dubitativo en la entrevista que concedió en el programa Het Oranje Café, donde le preguntan sobre la posibilidad de que su hijo regrese al Ajax este verano, a lo que respondió: "Joder, no lo sé".

Aun así, en marzo de 2025, según informó SPORT, Blind reavivó el deseo de volver al Ajax, club en el que pasó la mayor parte de su carrera. En ese momento, el club de Ámsterdam no le interesaba tampoco hacer ningún desembolso por el traspaso del defensor, cuya vinculación con el equipo catalán se extendía hasta este año.

Es decir que la operación estaba condicionada por el conjunto de Montilivi y que este liberase al neerlandés, una decisión influida por la veteranía del futbolista, quien ya ha cumplido los 36 años. Su llegada tendría más sentido si se da ahora, ya que el jugador no tiene ningún contrato y sería un coste cero.