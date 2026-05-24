Ajax o Girona: las dos opciones de un Míchel abatido

Míchel es, probablemente, uno de los más afectados por el descenso del Girona. La conexión del entrenador vallecano con el club, la ciudad y su gente es total. Y el cariño, recíproco. Sabe que ha fallado a su gente. "Me siento muy responsable", comentó, tras caer a Segunda. Para él, el equipo catalán debe estar en Primera. No había otra opción. Pero no lo ha conseguido.

"Toca levantarse de este momento tan duro para todos. Es muy difícil. No quiero explicaciones sobre por qué ha pasado. Ya está. Solo quiero que el Girona se levante lo más pronto posible, se lo merece. En cinco años he sentido crecimiento y hoy es un paso atrás, difícil de asimilar, pero toca hacerlo”, declaró sobre el descenso de su equipo. La gran pregunta es si estará él al mando del equipo para volver a la élite del fútbol español.

Míchel se lamenta durante el Girona-Elche / Marc Martí / DDG

Durante todo el curso, Míchel ha ido posponiendo la respuesta a una pregunta recurrente esta temporada. ¿Renovará su contrato en Montilivi? Tan cierto es que siempre ha dejado claro que está feliz en Girona como que estas últimas dos temporadas han sido muy desgastantes para él. Pero ahora, con la campaña cerrada, deberá tomar una decisión.

Cerca del Ajax

En las últimas semanas han surgido rumores de una posible salida rumbo al Ajax. Según explicó 'Radio MARCA', incluso dio su palabra al equipo neerlandés de cara a la temporada 2026-27, con el que debería firmar en los próximos días. Pero no se pronunció tras empatar ante el Elche.

"No es momento de hablar de mí. Tenemos que hablar con el club. Había dicho que la sensación era de hablar cuando se lograse el objetivo. No lo hemos logrado. Nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. No hemos logrado el objetivo número uno del club", explicó.

Míchel Sánchez, durante la rueda de prensa previa al Girona-Elche. / David Borrat / EFE

"No es momento de pensar en nada más que en que el Girona ha de volver a Primera. Yo todavía no he asimilado el golpe. Por dentro tengo un vacío ahora muy grande. La sensación ahora es malísima y es que no tengo otra cosa que decir. Si nos hubiésemos salvado... pero es que no es así. No quiero pensar en mí y sí entender a toda esa gente que se siente decepcionada”, añadió, dejando su futuro en el aire.

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Las últimas palabras pueden sonar a despedida. Triste, pero a despedida. "Si nos hubiésemos salvado... pero es que no es así", finalizó. La situación es compleja, aunque seguramente Míchel podrá decidir su futuro. ¿Firmará definitivamente con el Ajax, como avanzó 'Radio MARCA', o tratará de devolver al Girona a Primera?