El Ajax de Míchel es el club que más seduce a Ounahi

Quique Álvarez ya aseguró el sábado que Azzedine Ounahi no entraría en la convocatoria contra el Leganés porque todavía no estaba en buenas condiciones físicas. El marroquí fue el último en regresar de vacaciones después de disputar el Mundial y no estaba disponible para el encuentro.

En este sentido, el futuro de Ounahi parece estar claramente lejos de Montilivi. El futbolista cuenta con buen cartel y el Girona quiere hacer caja con su salida. De momento, según la SER, equipos de Arabia Saudí, el Hull City y, sobre todo, el Ajax de Míchel son los más interesados en hacerse con sus servicios.

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La posibilidad de volver a trabajar con Míchel parece ganar fuerza y el conjunto neerlandés se perfila como uno de los destinos que más seducen al internacional marroquí.

Fuente: Diari de Girona