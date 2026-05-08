El Ajax aprieta para que Míchel sea su entrenador la próxima temporada

El Ajax de Ámsterdam ya hace tiempo que ha definido su prioridad para el banquillo de la próxima temporada: Míchel Sánchez. El técnico madrileño encabeza la lista del club neerlandés para iniciar un nuevo proyecto deportivo tras otro curso marcado por la inestabilidad institucional y deportiva. Según avanzó 'De Telegraaaf' y confirmó Fabrizio Romano, el conjunto de Ámsterdam está “empujando fuerte” para cerrar su incorporación este verano.

El nombre de Arne Slot había aparecido con fuerza en las últimas semanas como posible candidato para el banquillo del Ajax. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que el preparador del Liverpool no contempla abandonar Anfield y que el club neerlandés ha colocado definitivamente a Míchel como su opción número uno, por delante de otros dos nombres que baraja la entidad.

La dirección deportiva liderada por Jordi Cruyff considera que el perfil del entrenador español encaja perfectamente con la identidad histórica del Ajax y su filosofía de juego. Actualmente, en el banquillo 'ajaceid' se encuentra Óscar García Junyent, que fue ascendido en marzo de 2026 desde el Jong Ajax, filial del primer equipo neerlandés, con la idea de intentar reconducir la temporada. Con el catalán en el banquillo, el Ajax ha reencontrado victorias y, a dos jornadas del final de la Eredivisie, sigue en la lucha por clasificarse para posiciones europeas la próxima temporada.

Míchel se ha ganado el prestigio como técnico durante su etapa al frente del Girona FC. Llevó al conjunto gironí a una clasificación histórica para la Champions League y ha consolidado un estilo de juego reconocible, basado en el balón, en la agresividad en ataque y en el trabajo táctico. Su nombre ha sido vinculado a varios clubes en los últimos meses, también a otros dentro del mismo City Group, como el Manchester City en el caso de una hipotética salida de Guardiola. Aun así, parece que el Ajax es el equipo que está actualmente en la 'pole'.

En Ámsterdam entienden que la llegada de Míchel podría representar un cambio de rumbo tras una temporada convulsa, en la que el club ha vivido múltiples cambios en el banquillo. Mientras tanto, el Girona empieza a asumir la posibilidad de perder a su entrenador. Diversas informaciones aseguran que la entidad catalana ya explora alternativas ante una eventual y dolorosa salida de Míchel este verano.

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