Aday Benítez, exjugador del Girona y entrenador del Europa: "Me encantaría entrenar al Girona, pero no creo que piense en mí"

El CE Europa subió el pasado curso a Primera RFEF y está jugando el playoff de ascenso a Segunda Divisiónfrente al Celta Fortuna. En Can Dragó empataron a uno y la vuelta será el próximo 7 de junio (16:15h) en Balaídos. El ganador accederá a la final, donde se enfrentará al vencedor del Ponferradina-Atlético Madrileño. Pase lo que pase, la gesta ya es histórica.

Las glorias volverán a la Vila de Gràcia. Hace apenas cinco años, el conjunto escapulado estaba festejando por todo lo alto el ascenso a Segunda RFEF con un triunfo en el Nou Sardenya frente al Cerdanyola. Ahora, están a tres partidos de dar el salto al fútbol profesional: LaLiga Hypermotion.

Buena parte del mérito de este espectacular crecimiento tiene nombre propio: Aday Benítez. El exjugador del Girona asumió las riendas del proyecto en verano de 2024, después de una temporada al frente de L'Escala. Anteriormente, había formado parte del Europa durante año y medio como entrenador asistente del filial.

El de Sentmenat ha sido estrechamente vinculado al Girona estos últimos meses, especialmente desde la marcha de Míchel Sánchez, aunque tiene contrato con el Europa hasta 2027: "Me alegra mucho escuchar que me quieren ver como entrenador del Girona. Sinceramente, creo que el Girona no piensa en mí y que está pensando en un entrenador con experiencia. A mí me encantaría entrenar al Girona", explicó en una entrevista con el programa 'Què T'Hi Jugues' de 'SER Catalunya'.

Aday Benítez / @CEEuropa

"Ojalá el Girona no hubiera bajado a Segunda División. Yo quería que se mantuviera y que Míchel siguiera. Si no, que llegara un entrenador de máximo nivel y seguir viendo a mi equipo en Primera, una categoría que tanto nos costó alcanzar. El desenlace final me ha dolido mucho", lamentó.

"Estoy preparado para cuando llegue. El Girona me lo ha dado todo"

Aseguró que lo que ha hecho daño ha sido la plantilla. "Tiene un equipo con muchos nombres, se ha gastado dinero, está haciendo la ciudad deportiva... La parte positiva es que vendrán mejores jugadores a Segunda, tendremos el mejor equipo de la categoría y tenemos una ciudad deportiva nueva. Estoy convencido de que ascenderemos", expresó confiado.

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Y dejó un mensaje que gustará al aficionado 'gironí': "Si algún día soy entrenador del Girona, ya llegará el momento si tiene que llegar. Yo estoy preparado para cuando llegue, porque el Girona es el club que me lo ha dado todo y estoy preparado para cuando llegue la ocasión. Les deseo toda la suerte del mundo y que vuelvan a subir a Primera".