"Su adaptación no será un problema, tiene muchísima calidad"

Donny van de Beek es nuevo jugador del Girona. Ya conoce a sus nuevos compañeros - salvo los que quedan por reincorporarse - y a su nuevo entrenador, Míchel. Quiere recuperar la sonrisa que fue perdiendo por el camino. Desde que salió del Ajax, la que fue su casa durante doce años (2008-2020). Y quiere, cómo no, brillar sobre el césped. Porque calidad... tiene para rato.

Suele decirse que para entender mejor la historia de un futbolista, cabe remontarse a sus inicios. Y qué mejor forma de hacerlo de la mano de una persona que lo conoce a las mil maravillas. Por ello, SPORT charló con Ruben Jongkind, anterior Jefe de Desarrollo de Talentos de la Academia del Ajax y coautor del 'Plan Cruyff', y que tuvo el placer de trabajar con Donny van de Beek.

Se puso manos a la obra junto a Wim Jonk para crear programas individuales para ayudar en la progresión futbolística de grandes talentos como Christian Eriksen, Toby Alderweireld y Daley Blind. En 2010, decidió asociarse con Johan Cruyff y el propio Jonk para escribir el 'Plan Cruyff', que proponía un enfoque individual en el desarrollo del talento. Una política que adoptó el club en 2011. Y Ruben, pues, se hizo responsable de un proyecto que revolucionó por completo la academia del Ajax.

ASÍ LO DESCUBRIERON EN EL AJAX

"Yo lo conozco desde que tenía diez años, como 'chiquillo'", dice entre risas con su español perfecto, su madre nació en España. "Él estaba en la academia y yo estaba trabajando", añade. Cuenta, además, que mientras entrenaba bajo la atenta mirada de Dennis Bergkamp - técnico en aquel momento del club -, destacaba tanto que llamó su atención.

Van de Beek celebra el éxito del Ajax en Londres / Agencias

"Dijo que teníamos que entrenarle individualmente. Lo hicimos con el 'Plan Cruyff', entre 2010 y 2016. Y fue parte de una generación especial, que alcanzó la final de la Europa League y unas semifinales de Champions League", explica.

Será producto de la casualidad o un capricho del destino, pero su pareja es Estelle Bergkamp, hija del exfutbolista, con quien tiene dos hijos, Lomée y Navy.

Donny, en su presentación con el Girona, junto a su mujer, Estelle, y sus hijos Lomée y Navy. / @donnyvdbeek

¿CÓMO Y DÓNDE JUEGA DONNY?

Seguro que muchos recuerdan al Donny de aquel Ajax que eliminó, por ejemplo, al Real Madrid en los octavos de final de la Champions. De hecho, estuvo realmente cerca de vestir la camiseta blanca la temporada siguiente. Pero, ¿qué clase de jugador es? El propio Ruben Jongkind lo detalla.

"Donny van de Beek es un jugador con mucho fondo físico, inteligencia en el juego - sobre todo en el inicio -, en la faceta llamada como 'tercer hombre', un principio que Johan Cruyff inventó más o menos", relata.

"Cuando hacíamos las pruebas de fondo físico en la academia él siempre era de los primeros cinco. Aeróbicamente hablando, su condición es buena. Nunca ha sido un 'monstruo' por eso" [risas].

"Es un chico que quiere ganar, dar lo máximo. Corre mucho, siempre juega a uno o dos toques, por lo que su técnica funcional es muy buena. Entiende muy bien el juego". De hecho, considera que su perfil encaja mejor en LaLiga, y no en la Premier League. Pasó por el Manchester United y el Everton - cedido -, y a la vista está que no pudo sacar todo su fútbol a relucir.

Un detalle muy interesante que explica Ruben es que, durante su paso por la academia, lo probaron en distintas posiciones del centro del campo. Para que supiera jugar en cada una de ellas. "Nosotros no jugábamos con posiciones fijas, rotábamos a los jugadores en demarcaciones distintas para que aprendieran y fueran más polivalentes".

"Donny jugaba mucho de '6', pero también lo poníamos de '8' o de '10'. Y si definimos al '10' como más creativo y al '8' como 'corredor', él es más bien un '8'. Aunque es multifuncional, puede jugar en todas las posiciones del centro del campo".

DE NO CONECTAR CON TEN HAG... A CONVIVIR CON BLIND

Erik Ten Hag fue partícipe de la 'explosión' de Donny en aquella generación dorada del Ajax. Sin embargo, cuando pudo volver a trabajar con él en el Manchester United, la historia fue bien distinta. ¿Qué pasó? "Es dificil porque hay muchos intereses", explica Jongkind. "No hay paciencia con nadie, hay que tener un rendimiento inmediato. No sé exactamente cómo salió del Everton y cómo entró al United, pero quizás necesitaba un poco más de tiempo. Más minutos. Pero si no te dan ese tiempo, no hay posibilidad de recuperar tu nivel".

Ten Hag: "¿Van de Beek al Madrid? Es normal que esté en el candelero" / Agencias

"Sería por la presión que aún tiene Ten Hag y el United en general. Y en un club como el Girona tendrá más estabilidad y podría llegar a su máximo nivel. Será un reto para él de todas formas, pero estará en un equipo al que encajará por su juego".

Volverá a coincidir, además, con un Daley Blind con el que ya jugó en el Ajax. Y con el joven Gabriel Misehouy.

¿Y CÓMO PUEDE ENCAJAR EN EL ESQUEMA DE MÍCHEL?

Sabiendo ahora cuál es su perfil futbolístico, la pregunta que muchos aficionados gironins se hacen es: ¿y dónde puede jugar en el Girona de Míchel? Se marchó Aleix Garcia al Bayer Leverkusen y algunos podrían pensar que Donny podría ser su sustituto.

Van de Beek, junto a su nuevo entrenador, Míchel / @GironaFC

La temporada pasada vimos a Míchel dibujar un centro del campo con tres futbolistas: un doble pivote y un mediapunta por delante de ambos. Aleix y Yangel escudaban a un Iván Martín más llegador. ¿Podría Donny tomar el rol de Aleix? Ruben, en base a su conocimiento, afirma lo siguiente: "Sí, yo pienso que sí. Pero también puede jugar de '8' o de '10', como decía. Es muy polivalente y eso es importante en el juego moderno".

La decisión, como no podría ser de otra manera, recae sobre Míchel, que podrá 'experimentar' con él en los partidos de pretemporada. El primero, sin ir más lejos, es este mismo miércoles ante la UE Olot a partir de las 19:00h. Y cómo no, la afición está muy ilusionada con él. Si en Girona vuelve a ser el que un día fue, su incorporación será todo un éxito. Tiempo al tiempo.