Abel Ruiz y Miguel Gutiérrez, 'fichajes' inesperados para el debut del Girona en Liga

El 'EuroGirona' arranca la temporada más ilusionante de toda su historia. Los de Míchel emprenden una campaña en la que disputarán competición europea por primera vez en toda su historia. El próximo jueves el conjunto gironí debutará en la competición doméstica ante el Real Betis. Míchel, para la cita, quiere contar con el máximo de jugadores disponibles para empezar con buen pie LaLiga.

En los Juegos Olímpicos de París, el Girona tiene algunos embajadores. Tanto Abel Ruiz como Miguel Gutiérrez están aún disputando el prestigioso torneo a las órdenes de Santi Denia y no han podido trabajar en pretemporada con el Girona. Ambos disputarán la final de los Juegos ante la selección de Francia.

Una vez termine su aventura olímpica, estaba planeado que tuviesen unas vacaciones que no han podido disfrutar. Pero la idea de Míchel es totalmente diferente. El técnico madrileño ha citado a los dos futbolistas el próximo domingo para que acudan a Girona y entren en dinámica del primer equipo, tan solo dos días después de que se dispute la gran final.

La idea del técnico es que lleguen para ponerse a punto para la temporada, aunque lo más razonable es que no jueguen ante el Real Betis, o, por lo menos, no salten en el once inicial. El Girona no llega de la mejor manera al debut liguero y quiere tener el máximo número de jugadores disponibles en el Benito Villamarín.

En pretemporada, el Girona tan solo ha podido lograr una victoria en el último amistoso disputado ante el Nápoles (0-2). En los encuentros previos, empató ante el Olot (1-1), el Montpellier (3-3) y el Espanyol (0-0). Pero el peor resultado fue ante el Toulouse, en que los de Míchel cayeron por cuatro goles a cero.

De esta manera, pese a que Abel Ruiz y Miguel Gutiérrez hayan participado en una competición tan exigente como los Juegos Olímpicos, Míchel contará con ellos para el debut liguero en el Benito Villamarín ante el Real Betis.