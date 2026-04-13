Abel Ruiz, KO: Míchel solo tiene a Stuani

Muy malas noticias para Míchel Sánchez: Abel Ruiz estará entre cuatro y seis semanas KO por una "lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha". El de Almussafes saltó al césped del Santiago Bernabéu en el minuto 63, sustituyendo a Claudio Echeverri, pero su participación fue muy breve. Veinte minutos más tarde, en el 84', pidió el cambio por molestias musculares, dejando su lugar a Cristhian Stuani.

El delantero abandonó el terreno de juego visiblemente afectado. Venía de rendir a gran nivel ante el Villarreal y de reencontrarse con su mejor versión tras unos meses difíciles, marcados por la falta de continuidad debido a las lesiones.

Sin embargo, este último contratiempo supone un duro golpe tanto para él, que podría haber dicho adiós a la temporada, como para Míchel, que se queda con el charrúa como único ‘9’ disponible.

El comunicado del club fija un tiempo de baja de entre cuatro y seis semanas, es decir, aproximadamente entre un mes y un mes y medio en la enfermería. La última jornada de Liga se disputa el fin de semana del 23 y 24 de mayo, por lo que tiene muy complicado volver a jugar esta temporada.

Recordemos que Vladyslav Vanat, pichichi con 10 dianas, se lesionó precisamente contra el Villarreal y, tras las pruebas médicas pertinentes, se le diagnosticó "una lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda" que lo mantendrá entre 10 y 12 semanas de baja. La gran incógnita es clara: ¿qué hara Míchel?

La hora de Echeverri

Quizá el técnico madrileño ya dejó pistas el pasado viernes al apostar por ‘El Diablito’ como falso ‘9’. El argentino, que hasta ahora había actuado como extremo, partió desde la punta de lanza ante el Madrid, escoltado por Tsygankov y Ounahi en los costados.

Claudio Echeverri, en Montilivi / @claudioecheverri_

Esta puede ser la oportunidad que Echeverri llevaba tiempo esperando para asentarse en el once del Girona. Ha alternado luces y sombras en sus apariciones con la elástica gironina, pero cuenta con la plena confianza de Míchel para desplegar su mejor fútbol.

Alternativas en el filial

Ni que decir tiene que Míchel tiene varias alternativas muy válidas en el filial. Delanteros como Juan Arango Jr. - hijo del mítico Juan Arango - y Carles Garrido se vislumbran como opciones para reforzar una delantera en urgencias en el tramo decisivo de la temporada.

Juan Arango, héroe en Andorra / @gironaFC

El venezolano, presente en varias convocatorias del técnico madrileño, debutó contra el Elche en diciembre y jugó unos minutos ante el Getafe, mientras que el ex del Cornellà suma ocho dianas con el filial pero aún espera su turno con la primera plantilla.