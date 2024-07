Abel Ruiz: "Con la fuerza con la que vino a por mí el Girona, no podía rechazarlo"

Abel Ruiz tenía claro que, de salir del Sporting de Braga, uno de los destinos preferidos era Girona. Por volver a la Liga, por hacerlo cerca de la que fue su casa durante una buena temporada y, sobre todo, por el proyecto que tenía el Girona entre manos para él. El valenciano se convirtió en el segundo fichaje del 'EuroGirona' y, tras la pertinente presentación, cogió las maletas y se fue directamente a la concentración de la Selección para los Juegos Olímpicos de París.

Desde ahí, desde la concentración, Abel Ruiz ofreció una entrevista a 'Jijantes' en la que habló del porqué de su fichaje por el Girona y de la importancia que tuvo Míchel en su decisión: "Estoy en Girona principalmente por el proyecto que tiene el club, es muy ambicioso. Van creciendo año tras año y se ha visto esta temporada. Han logrado una clasificación histórica en la Champions y he venido a sumar. Voy a dar todo lo que tengo para hacer crecer al club".

Sobre la figura del técnico de Vallecas, el delantero inidicó que "ya hablamos el año pasado y estuvimos a punto de venir. Al final, se ha podido hacer este y estoy feliz. Han apostado por mí y es lo que me ha decidido a firmar por el Girona. El que más fuerza me ha dado para que esté aquí es Michel. El año pasado ya me demostró que me veía en su equipo. Este año yo tenía claro que quería salir y que la opción del Girona la tenía en mi cabeza. Con la fuerza que vino el Girona a por mí, no podía rechazarlo".

Por estilo de juego, Abel Ruiz casa a la perfección con la propuesta que ha liderado Míchel desde que se sienta en el banquillo de Montilivi.

Además de su futuro como jugador del Girona, el delantero valenciano también habló de otros temas, como de su pasado azulgrana: "Se ve en la selección el fruto de mucho futbolista que ha pasado por el Barça. Personalmente me quedó la espinita de poder haber disfrutado un poco más del club pero creo que los que hemos salido nos ha hecho bien y estamos felices de estar donde estamos".