Abel Ruiz: "Fui feliz en el Barça y me costó salir, pero allí apenas tenía oportunidades"

Tras llegar al Girona procedente del Sporting de Braga, Abel Ruiz ya se ha convertido en un jugador importante en el equipo de Míchel. Le costó encontrar el camino al gol en las dos primeras jornadas, pero suma dos partidos consecutivos marcando, ante Osasuna y Sevilla y aspira a realizar una gran temporada en el equipo catalán.

Se incorporó un lunes y el miércoles ya debutaba siendo titular en el campo del Betis. ¿Cómo se encaja enseguida sin haber tenido adaptación?

Nunca es fácil cambiar de club, pero nada más llegar al Girona ya vi a la familia que hay. Aparte de que ya podía intuirlo por los mensajes que recibía de Quique y Míchel... La temporada pasada el equipo hizo una temporada histórica, se vieron muchas cosas positivas, y sabía que era el lugar ideal al que ir.

Míchel explicó que hablaban por teléfono y que sabía a la perfección lo que quería de usted. ¿Desde cuándo hace que está en contacto?

Desde el pasado año. Ya había interés por parte del club y contactamos, pero no pudo hacerse aunque lo intentamos. Míchel me convenció para venir. Que el entrenador te diga que vas a ser importante en el equipo, lo es todo.

¿La Champions no fue un aliciente, por tanto?

La clasificación en la Champions ha sido una casualidad porque como, ya he dicho, yo ya estaba dispuesto a venir el pasado verano. No pudo ser por cuestiones de clubs, pero si fuera por mí esta sería mi segunda temporada en el Girona.

¿Cómo se veía al Girona desde fuera?

Como un equipo increíble, sobre todo a nivel de juego. Fue un equipo que jugaba muy bien a fútbol y todos los que le vemos desde casa disfrutamos de su juego, tanto ofensivo como defensivo. No es casualidad, pues, que se clasificara en la Champions.

¿Así seguía el equipo?

Sí, obviamente. Por eso, ya sabía el estilo y lo que quería Míchel. Después de todo lo que he hablado con él, sabía lo que quiere que aporte al equipo. Estoy contento de haber podido llegar y ayudar.

El 'run-run' del inicio y la confianza de Míchel

¿Le preocupa que comparen lo que están haciendo con el curso pasado?

Suele ocurrir siempre. En todos los equipos, cuando se consigue hacer una temporada muy buena, al año siguiente existe este precedente y la exigencia es máxima. Creo que es importante. Para crecer, es necesario exigirse y es bueno que tengamos esta exigencia de querer más siempre. Nosotros internamente lo tenemos claro: debemos ir a buscar siempre lo máximo. Así se crece, no hay otra fórmula.

Míchel hablaba de un «run-run» en el entorno en las primeras jornadas. ¿Le notaron en el vestuario?

Creo que hicimos buenos partidos, pese a sumar solo un punto de seis. Nosotros salimos a cada partido a ganar. Lógicamente, sabemos que tanto Betis como Atlético de Madrid son equipos muy fuertes, pero nuestro objetivo eran los seis puntos. Hemos sumado uno y no estábamos contentos, pero el juego del equipo fue muy bueno. Contra el Betis tuvimos oportunidades para ganar y contra el Atlético pienso que el resultado no refleja cómo fue. Era cuestión de tiempo que llegaran los resultados.

¿Se ha llegado a sentir subestimado? ¿Usted también cree que, como dijo Míchel, «la gente no valora lo bueno que es»?

A un delantero se le piden goles y cuando no marcas... En las dos primeras jornadas tuve ocasiones de estrenarme como goleador y no lo conseguí, pero creo que en todo momento he dado el máximo de mí y he trabajado para el equipo, ayudando con todo lo posible. Estoy feliz de que ahora me lleguen los goles, aunque me considero un delantero muy completo que intenta ayudar al equipo con todo lo que puede. Con mis movimientos y muchas más cosas que los goles.

¿Le da seguridad tener este apoyo por parte del técnico?

Sí, por supuesto. Por lo que había hablado con él por teléfono, ya sabía que el míster es una gran persona. Ahora que lo tengo más cerca, lo veo. Míchel es un grandísimo entrenador. No es casualidad el éxito que ha tenido aquí en Girona.

Las dos últimas victorias han afianzado al equipo y, precisamente, usted ha participado con dos goles. ¿Cómo está?

Feliz. El otro día pareció que chutara el penalti con tranquilidad, pero no fue así. Marcar en el Sánchez-Pizjuán con toda la afición rival silbando no fue nada fácil. Fue un momento bonito, de esos que todos los jugadores quieren tener.

¿Se siente más cómodo jugando solo en punta o con un segundo delantero?

He jugado prácticamente toda mi carrera de '9' solitario, pero sí que es verdad que jugando con dos delanteros tengo la posibilidad de llegar más al área porque se crean más espacios. Uno se beneficia del movimiento del otro y viceversa. Me considero que soy un jugador que va mucho a recibir y, por tanto, jugando con otro '9' podemos hacer la función que uno fije y el otro vaya. Pero, vaya. Me siento cómodo de las dos formas.

La selección española

Este verano cerró el círculo con la sub-21 consiguiendo el oro en los Juegos Olímpicos y lo hizo llevando el brazalete de capitán. ¡Habrá sido la mejor manera posible de finalizar la etapa!

Ha sido increíble, un sueño. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado a lo largo de todos los años con la selección. He tenido la suerte de vivir cosas muy bonitas con España. Estoy feliz de cerrarlo con ese oro que es histórico.

Ha ido un par de veces con la absoluta. ¿Es un sueño consolidarse?

Por supuesto. He vivido tantas cosas en la selección en las categorías inferiores, que quiero poder llegar a la absoluta. Es el siguiente paso. Quiero ayudar a España, como siempre lo he hecho, y defender sus colores.

¿Esto pasa por hacer un gran año en el Girona?

Obviamente. El Girona es una gran plataforma para estar en la absoluta. Debo trabajar día a día. Llevo mucho tiempo luchando por conseguirlo algún día y qué mejor que hacerlo aquí.

¿Este parón se le está haciendo extraño por no haberse marchado convocado?

Es verdad que no estoy acostumbrado y llevaba tiempo sin una semana limpia, pero servirá para mejorar día a día en los entrenamientos y estar listos para lo que vendrá.

Abel Ruiz (c) controla el balón ante el dominicano Heinz Morschel (i, al fondo) durante el partido del Grupo C de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 disputado este sábado en el Estadio de Burdeos. / EFE/M. Reino

El debut en la Champions será en el Parque de los Príncipes de París. Un estadio que usted y Miguel conocen bien...

Es muy bonito poder empezar la Champions en un estadio como el Parque de los Príncipes, donde Miguel y yo tenemos una experiencia muy bonita con los Juegos. Imagino que encontraremos un ambiente en contra, pero ojalá podamos volver a ganar.

¿Qué le parece el grupo que les ha tocado?

Es un grupo difícil como todos. Hay grandísimos equipos. Ningún equipo que juega la Champions es fácil, por algún motivo se ha clasificado. Cualquier partido será difícil, sea en casa o fuera, pero es un año histórico para el Girona y debemos disfrutar de esta bonita competición. Es distinto a todo. Yo ya he tenido la suerte de vivirla y estoy seguro de que los resultados llegarán disfrutando.

Su salida del Barça

Antes vendrá el Barça a Montilivi. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa en La Masia?

Fueron nueve años muy guapos. Al final, llegué de pequeño. No fue fácil salir de casa, de Valencia, con 12 años e irme solo, pero crecí y aprendí un montón. Fui feliz en el Barça y estoy muy agradecido por todo lo que he vivido. Me costó salir del club. El domingo será un partido importante, hemos tenido tiempo para prepararlo.

¿Qué fue lo que le decidió a fichar por Braga?

Estaba en un momento entre el primer equipo y el filial y no tenía demasiadas oportunidades. Quería jugar en Primera División. Braga vino a ofrecerme un buen proyecto a la élite y entendí que tenía que dar el paso de salir para crecer.

¿Ha pensado alguna vez qué hubiera pasado si se hubiera quedado en el Barça? Ahora, por ejemplo, los jóvenes tienen mayor protagonismo que nunca.

Nunca se sabe. Lo que sé es que he estado muy feliz en Braga los más de cuatro años que he estado allí. He crecido muchísimo y he conseguido títulos haciendo años históricos estando en Europa.

Su techo en la élite son nueve goles y ya lleva dos. ¿Se marca un objetivo?

El objetivo que me marco es crecer en el día a día para competir al máximo nivel cuando llegue el fin de semana. Las cosas salen trabajando, no quiero preocuparme solo por el gol.