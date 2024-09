Abel Ruiz ya calla bocas

Qué satisfactorio debe ser hacer o conseguir algo que no se esperaba de ti. Algo así como ir en contra de los pronósticos. Y es que está a la orden del día que en el fútbol no existe la paciencia, ya que si no cumples con las expectativas puestas en ti, se desatará una lluvia de críticas.

Abel Ruiz es un tipo humilde, trabajador y comprometido con el equipo. Su experiencia en la élite, pese a todavía tener 24 años (24 de enero, 2000), le otorga una gran ventaja respecto al resto de sus compañeros. Tanto Quique Cárcel como Míchel llevaban tras su pista desde el curso pasado, por lo que su incorporación era de suma necesidad para el técnico madrileño.

DEBILIDAD DE MÍCHEL

Ahora bien, sus cuatro - cinco con la presente - temporadas en la élite nos han dejado alguna que otra pista sobre cómo juega y cuáles son sus habilidades y debilidades. A priori, pues, no es un '9' de toda la vida. Y quien pensaba que venir a 'hacer de Dovbyk', andaba mal encaminado. De hecho, en un principio llegaba para coexistir con el ucraniano, dado que no estaba claro si terminaría saliendo en el mercado.

Abel Ruiz celebra su gol durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Girona FC y el CA Osasuna / EFE/ Siu Wu

Lo que está claro es que uno de los 'soldados' de Míchel, un jugador muy de su agrado. Sí que tiene olfato goleador, pero su mayor virtud es moverse libremente por el verde para ir creando y ocupando espacios para generar superioridad en ataque. Le encanta salir de su zona de influencia, descolgarse y venir a recibir para entrar en contacto con el balón.

'9' CON ALMA DE '10'

Viendo que es un '9' con alma de '10', también puede rendir a gran nivel - o incluso más - por detrás de un punta. No es casualidad que Abel brillara ante Osasuna, cuando Míchel decidió apostar por un 4-4-2 - aunque luego diga que el sistema sea lo de menos - y lo situó como doble delantero junto a Miovski. La idea, pues, es que el valenciano tuviera mucha más movilidad sobre el césped.

Sevilla Girona / EFE

Se estrenó como goleador en partido oficial con el Girona y ya empezó a callar bocas. 'No es un goleador', dirían. Pues ya sumaba más goles que otros compañeros de profesión en tres jornadas disputadas. Es verdad que transformó la ocasión más compleja que protagonizó, ya que antes - y después del tanto - dispuso de dos acciones prometedoras de gol, todo hay que decirlo.

Su movimiento fue clave. Elevó el balón Iván Martín al pecho de Yangel, quien con un toque sutil se la dejó en bandeja al '9'. Se generó el espacio suficiente para colocar bien el cuerpo y empalmar el balón con una volea magnífica.

Le dio mucha confianza y energía. No había 'mojado' en los primeros dos partidos y tampoco había aprovechado las acciones que tuvo para marcar gol. Y en el Sánchez-Pizjuán volvería a celebrar otro tanto. Alejandro Francés provocó un penalti, centró y el balón se estrelló en el brazo izquierdo de Isaac. Abel asumió la responsabilidad y no falló. Engañó a Nyland y definió con facilidad a su derecha, a la izquierda del guardameta.

Sevilla Girona / EFE

No será el delantero que más duelos aéreos gane, o el más rápido a campo abierto. Pero sí que es un futbolista muy inteligente con y sin balón. Sus movimientos - en su mayoría 'invisibles' ayudan en cantidad al equipo. Y, por ahora, está cumpliendo de cara a portería: dos goles - máximo goleador - y sumando.