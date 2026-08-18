Abdul Mumin, un central para el Girona

Abdul Mumin es nuevo jugador del Girona. El central ghanés llega libre tras finalizar su contrato con el Rayo Vallecano y firma por tres temporadas, hasta 2029. Se convierte así en la quinta incorporación del conjunto catalán.

A sus 28 años, Mumin aterriza en Montilivi para reforzar una posición especialmente debilitada: el centro de la defensa. Entre la falta de efectivos y las lesiones, Quique Álvarez afrontó el debut liguero ante el Leganés (1-1) con un único central del primer equipo disponible, Alejandro Francés.

El maño formó pareja con Holmes Junior, un prodigio de 17 años recién cumplidos que se convirtió en el cuarto jugador más joven en debutar con el primer equipo y dejó muy buenas sensaciones en Montilivi.

Mumin pone así punto final a una etapa de cuatro temporadas en Vallecas, donde disputó 67 partidos, para incorporarse al eje de la zaga del Girona. Allí competirá por un puesto con David López, Francés y Junior, siempre que el canterano continúe en dinámica del primer equipo.

Tan solo pudo jugar tres partidos con el Rayo la temporada pasada por culpa de una lesión de larga duración. Aunque logró recuperarse a tiempo para entrar en la convocatoria de Ghana para el Mundial, finalmente no llegó a disputar ningún minuto.

Empieza un nuevo capítulo para el ghanés, que elevará el nivel de la zaga si las lesiones le respetan: un central veloz, expeditivo y con buen trato de balón. El Girona destaca en su comunicado que se trata de un jugador "con experiencia en LaLiga, capacidad física y margen para consolidarse como una pieza importante en la defensa" y que refuerza "una demarcación que ha experimentado varios cambios este verano".

El conjunto catalán perdió este verano a su pareja de centrales titular. Vitor Reis regresó al Manchester City tras finalizar su cesión, mientras que Daley Blind puso rumbo al Ajax de Míchel una vez terminó su contrato.

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Mumin cierra así su etapa en Vallecas con un emotivo mensaje dirigido a la afición y a la comunidad rayista: "Hoy tengo que decir adiós, y mi corazón está lleno de tristeza. Puede que ahora lleve otra camiseta, pero siempre llevaré a Vallecas conmigo. Seguro que me veréis por el barrio. Una vez que eres rayista, eres rayista para siempre. Gracias por todo. Os llevaré siempre conmigo".