Abde y la ley del ex frenan al Girona

No busquen una explicación lógica, pero la ley del ex siempre se cumple. Y, en Montilivi, el protagonista fue un Roro Riquelme que estuvo cedido una temporada por el Atlético de Madrid. El mérito de la jugada se lo llevó Abde, pero fue el madrileño quien convirtió el 2-3 definitvo. El Real Betis puso fin a una horrible sequía de dos meses sin ganar en Liga y, el Girona, pese a merecer mucho más, murió en la orilla y ve frenada su buena dinámica.

Míchel presentó dos cambios en el once respecto al del Bernabéu: Blind y Beltrán por Francés y Lemar, respectivamente. Pellegrini, como se preveía de inicio, zarandeó el árbol e introdujo hasta seis caras nuevas en la formación bética, entre ellos un Lo Celso que regresó al once tres meses después.

En Heliópolis no estaban para tirar cohetes. El Betis puso fin a su aventura en la Europa League de la manera más abrupta posible: dejándose remontar un 2-0 en La Cartuja para terminar cayendo 2-4 ante el Braga de Pau Víctor. Para colmo, llevaba dos meses sin ganar en Liga. Sú último triunfo fue el pasado 15 de febrero.

El Girona se aprovechó de ello y se avanzó rápidamente en el marcador tras un inicio fulgurante. Y eso que el primer aviso llevó la firma del Cucho. Robaron los catalanes en tres cuartos y le llegó el cuero a un Echeverri solísimo en la frontal y que se complicó la vida.

Finta para aquí, finta para allá... pero no cargaba la pierna. Cuando lo hizo, su disparo fue bloqueado, pero el balón le cayó a un Tsygankov que no se lo pensó y definió con la diestra para batir a Valles. Los andaluces, sin embargo, se rehicieron y merodearon el área de Gazzaniga con cierto peligro. En una de sus internadas, de hecho, llegó el empate: de Marc Roca.

Centró Fornals por derecha buscando a Abde, pero lo repelió Arnau. El cuero le cayó al catalán, que se fabricó un gran gol: control con el pecho, recorte con la zurda y golpeo de interior con la derecha ajustado al palo largo.

Marc Roca celebra su gol contra el Girona / David Borrat

A partir de ahí, los roles se intercambiaron y el Girona sufrió de lo lindo hasta el descanso. Arriesgó demasiado en la salida y dio vida a un Betis que ya se había venido arriba con el gol de Marc Roca. Blind, con un par de internadas sorpresa desde segunda línea, fue la gran amenaza 'gironina' en los minutos finales de la primera mitad.

De Abde a Ounahi

Los béticos, con Bakambu y Riquelme sobre el césped, salieron ligeramente más acertados que los locales, con más dificultades en la construcción y menor presencia en ataque. Una desconexión atrás permitió al Betis golpear en transición. Fornals cortó un pase de Blind y Marc Roca buscó a Bakambu, quien, perseguido por Vitor Reis, le regaló el gol a Abde. Partieron ambos desde campo propio.

El gran atractivo de la noche era el duelo marroquí Ounahi-Abde. Compatriotas, amigos... pero hoy rivales. Uno es el futbolista más talentoso de la plantilla catalana y, el otro, la luz de un Betis en horas bajas. Golpeó el verdiblanco... pero encontró la respuesta casi inmediata del 'gironí'.

Ounahi celebra su gol contra el Betis / David Borrat

Ounahi no tuvo su mejor noche. No estuvo del todo fino. Cometió demasiadas pérdidas de balón, impropias en un jugador de su calibre. Pero tiró de galones y convirtió el penalti que forzó el recién ingresado Joel Roca.

Por milímetros

De nuevo empate. Qué final de partido se vivió en Montilivi. Volvió Isco cinco meses después y los chicos de Pellegrini volvieron a ponerse por delante por medio de Roro Riquelme, quien cumplió con la famosa ley del ex.

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Riquelme celebra su gol contra el Girona / David Borrat

Aun así, el Girona no se dio por vencido y, con Stuani sobre el césped, puso el 3-3 en el marcador. Marcó Vitor Reis, pero su tanto fue anulado por fuera de juego milimétrico del uruguayo.