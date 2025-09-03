"El '8' de Marruecos": 'hype' por el mediocentro que dejó sin palabras a Luis Enrique

Una frase que se hizo famosa en su momento y volvió a viralizarse casi tres años después: “Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es su nombre, lo siento... ¡Madre mía! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien”, pronunció un Luis Enrique atónito después de que la Selección se despidiese del Mundial de Qatar 2022 en los octavos de final tras caer en una tanda de penaltis infernal ante Marruecos.

Azzedine Ounahi (19/04/2000) tenía 22 años en aquel entonces. Un chico, a priori, desconocido. Titularísimo en la sala de máquinas de un Angers colista de la Ligue 1 en diciembre de 2022. Y en la de Marruecos. Vital, junto a Sofyan Amrabat, en el ecosistema de Walid Regragui que ejecutó un brutal acto de resistencia ante la Roja. Precisamente, fue el futbolista que más distancia recorrió en el partido (14,715 kilómetros) y el que más duelos ganó (7/10) junto al ahora jugador del Real Betis.

Su exhibición ante el combinado nacional que dirigía un Luis Enrique fascinado por su fútbol le sirvió para fichar por el Olympique de Marsella. Ocho millones pagó por su ilusionante talento. Pero nunca sería capaz de asentarse en el sur de Francia. Y no es que no reuniera las condiciones necesarias para triunfar en el OM. Más bien al contrario. Para adentrarnos algo más en su fenómeno y entender cómo le fue durante su etapa en el Marsella, SPORT charló con Andrés Onrubia, corresponsal del 'AS' y la 'Cadena SER', experto en fútbol francés.

"Detalles técnicos espectaculares"

"El Mundial de Qatar le da la fama. Venía de hacer un buen año y medio en el Angers. Es un mediocentro muy técnico y liviano. Atraía muchos rivales y tenía detalles técnicos espectaculares, pero el problema fue la regularidad en el OM", desgrana sobre el marroquí, que "nunca terminó de asentarse". "Debutó con un golazo en nantes en enero de 2023, pero la inestabilidad del Marsella era tremenda", observa.

Ounahi pugna con Pedri durante el Mundial de Qatar 2022 / X

"No le seguí en el Panathinaikos, pero se generó un 'hype' desmesurado por él. En el OM fue de más a menos". ¿Su asignatura pendiente? El físico. "Le falta mucho [físico], no aguantaba en los duelos y en la liga francesa hay muchos", asegura. Eso sí, opina que LaLiga es el destino ideal para recuperar las sensaciones perdidas.

Llenar el vacío de Yangel

La marcha de Yangel Herrera a la Real Sociedad deja un vacío tremendo en la medular 'gironina'. El que fuera el mejor futbolista de la 24/25 aportaba jerarquía, físico y llegada a un Girona que ahora tiene al marroquí en sus filas.

Ounahi, durante un partido de Ligue 1 contra el Montpellier / EFE

Un chico que puede actuar de '8' o incluso de '10' y que aportará creatividad tanto en la base como en tres cuartos de cancha. Y que, tras su adaptación en la ciudad y en el equipo, puede ser una pieza muy valiosa para Míchel.