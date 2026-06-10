50% de descuento y la retirada de la grada supletoria del Gol Sur: las novedades de los abonos del Girona

Ya se sabe cuánto costará ver al Girona en su regreso a Segunda División. El club rojiblanco ha presentado su campaña de abonos, que destaca por una significativa rebaja de los precios: en el 95% de los casos la reducción alcanzará el 50%, con tarifas que van desde los 165 euros en los fondos, los 250 euros en Preferente y los 515 euros en Tribuna. Además, la grada de animación y la grada familiar tendrán un precio de 125 euros.Los nuevos precios sitúan el abono de adulto en Gol a partir de 165 euros, en Preferente desde 250 euros y en Tribuna, donde la rebaja es del 35%, desde 515 euros. En cuanto a otras zonas, la grada de animación y la grada familiar tendrán un precio de 125 euros.

Asimismo, se confirma la retirada de la grada supletoria del Gol Sur, pese a que el director general de la entidad, Ignasi Mas-Bagà, aseguró en la rueda de prensa de conjura tras el descenso que no corría peligro y que todo se mantendría como estaba. A estos precios hay que sumar la cuota anual de socio, que asciende a 60 euros para los adultos.

Bajo el lema "Ser del Girona es només per a tossuts", desde el club aseguran que "la iniciativa se enmarca en la voluntad de facilitar el acceso al estadio y reforzar el vínculo con la masa social, que actualmente cuenta con 9.800 abonados".

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El abono tampoco incluye un posible play-off de ascenso a Primera División, por lo que la oferta se limita a los 21 partidos de Liga regular que se disputarán en Montilivi. En cuanto a la Copa del Rey, la cobertura se extiende hasta los cuartos de final de la competición, siempre que antes no se enfrenten al Barça, al Real Madrid o al Atlético de Madrid.