2026: el año del nuevo Montilivi

El anuncio oficial del nuevo Montilivi sigue retrasándose, pero el Girona, que desde hace meses cuenta con un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a la reforma del estadio, pronto tendrá que tomar decisiones definitivas. Sobre la mesa hay, según explicó el director general Ignasi Mas-Bagà en octubre, dos opciones: renovar el actual o construir uno nuevo en otra ubicación. Lo único claro es que la capacidad de la futura casa del Girona se ampliará y rondará entre 20.000 y 25.000 espectadores —actualmente tiene un aforo de 14.624 personas—, además de contar con usos extra deportivos como comercios o restauración para recuperar una inversión que podría llegar a los cien millones de euros.

Sobre el proyecto del nuevo estadio habló Delfí Geli en una entrevista en TV3: "Es un proyecto que, como dijo nuestro director general, marcará el futuro del Girona. Es un proyecto básico y esencial, y vamos por buen camino. Debe ser un proyecto que ilusione a nuestro aficionado, que cuando llegue allí sienta que es su casa. Que el aficionado esté tranquilo, que cuando estemos preparados saldremos a explicarlo", afirmó el presidente.

El retraso en el anuncio oficial se debe principalmente a la implicación de varias instituciones, como el Ayuntamiento de Girona, propietario de Montilivi, que es un estadio municipal. En este sentido, el alcalde Lluc Salellas ha señalado en más de una ocasión que lo mejor sería reformar Montilivi, con una inversión a cargo del club rojiblanco, que tiene la concesión hasta 2068, o, en caso de no querer quedarse, continuar en la ciudad "con tres posibles terrenos". Por otro lado, el Girona también valora otras ubicaciones teniendo en cuenta que, como recordó Mas-Bagà, "más de la mitad de los socios del club no viven en el término municipal de Girona". "No hablamos de irnos lejos, si lo hacemos, y si tenemos que hacerlo, sería por un proyecto mejor", añadió el director general. En 2026 debe tomarse una decisión firme.

Fuera de Girona, ya se encuentra la Ciudad Deportiva en Vilablareix. La Masana sigue en obras desde marzo de 2024 y pendiente del visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo y, posteriormente, del Ayuntamiento de Vilablareix, para comenzar la segunda fase del proyecto, que contará con cinco campos de entrenamiento y edificaciones permanentes.

Aunque el Girona no lo establece como condición, la permanencia en Primera División es necesaria para seguir creciendo como club. Los malos resultados del equipo de Míchel en 2025, que han reducido la asistencia al estadio, podrían influir también en la decisión sobre la reforma de Montilivi. "Nos costó sobre todo los primeros partidos, pero ahora vemos que el equipo está compitiendo bien, que tiene un buen nivel y que saca resultados. Es verdad que ahora estamos en posiciones de descenso, pero todo está muy igualado", reflexionó Geli. Los gerundenses cierran la pausa navideña en el 18º puesto de la clasificación con 15 puntos, a uno de la salvación.

El Girona concluirá un año que no ha sido nada bueno a nivel de resultados, teniendo en cuenta que los de Míchel han encajado 23 derrotas en los 41 partidos disputados durante 2025 y solo han sumado 31 puntos de 111 posibles. Sin embargo, cuando las cosas iban mejor, especialmente en la temporada 2023-24, tampoco se aprovechó para hacer una reforma integral de Montilivi, aunque en verano de 2024 la intención era renovar las gradas de Gol Norte y Preferencia, debido a la falta de tiempo para ejecutar las obras y la complejidad del terreno arcilloso sobre el que está construido el estadio, que obligaría a mover el actual campo unos metros por seguridad. La participación en la Champions sirvió para construir una nueva sala de prensa adaptada a la normativa de la UEFA y realizar otras pequeñas mejoras.

Desde la concesión de Montilivi en 2018, el club rojiblanco ha gastado más de seis millones de euros, siendo las torres de luz el principal desembolso.