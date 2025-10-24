Los 200 partidos del Girona en Primera

El Girona disputará el sábado contra el Oviedo su partido doscientos en Primera División. Esta es la sexta temporada del club gerundense en la máxima categoría del fútbol estatal y presenta un balance de 73 victorias, 46 empates y 80 derrotas, con 280 goles a favor y 292 en contra. La trayectoria en la élite, además de numerosos recuerdos y una histórica tercera posición en el curso 2023/24 que le garantizó el derecho de disputar la Liga de Campeones, deja también un montón de nombres propios.

En el banquillo, Míchel Sánchez es el entrenador que más veces ha dirigido al Girona en Primera, con 123 partidos (50 victorias, 27 empates y 46 derrotas). Lo siguen Pablo Machín y Eusebio Sacristán, ambos con 38 cada uno (14-9-15 por el soriano y 9-10-19 por el vallisoletano).

Estos tres entrenadores han utilizado 89 futbolistas. El que más ha jugado, por supuesto, es Cristhian Stuani, con 165 partidos. El uruguayo, de hecho, es el único que ha vivido sobre el terreno de juego todas las temporadas del Girona en Primera División en primera persona. Cristian Portu, con 140; Aleix Garcia, con 118; Juanpe Ramírez, con 116; y Paulo Gazzaniga, con 110, conforman el top-cinco.

El uruguayo también lidera la tabla de máximo goleador en Primera con el Girona, con 69 goles, a parte de ser el autor del primer gol, aquella maravillosa tarde contra el Atlético de Madrid. Nuevamente Portu, con 28; Dovbyk, con 24; Taty Castellanos y Tsygankov, con 13; y Yangel Herrera, con 11, alcanzan las dos cifras. El club ha tenido 47 goleadores en la élite.

Presencia gerundense

Un total de once gerundenses han defendido el escudo rojiblanco durante estas seis temporadas: Valery (69), Granell (66), Pere Pons (65), Muniesa (32), Joel Roca (11), Artero (7), Ureña (3), Eloi Amagat (2), Dawda (2), Ferran Ruiz (1) y Pau López (1). Solo cuatro han visto portería: Valery (2), Granell (1), Pere Pons (1) y Joel Roca (1).

De los 199 partidos disputados hasta ahora, el Girona ha jugado 100 en Montilivi y 99 en condición de visitante. Las cifras en casa son las siguientes: 44 victorias, 18 empates y 38 derrotas, con 161 goles a favor y 136 en contra. A domicilio: 29 victorias, 28 empates y 42 derrotas, con 119 goles a favor y 156 en contra.

Hasta 28 rivales han conocido al Girona en esta trayectoria. Con la mayoría ha coincidido cada curso, pero ahora, provisionalmente, teniendo en cuenta que ya se han disputado nueve jornadas del actual campeonato, los rivales a los cuales más se ha enfrentado son, con 11 veces, el Athletic, el Sevilla, el Barça, el Celta, el Villarreal y el Valencia. Otros se añadirán a la lista antes de que acabe la primera vuelta.

A quien más ha ganado es al Sevilla, con 6. De los triunfos más sonados hay que contabilizar los 4 al Espanyol, los 3 al Real Madrid y los 2 al Barça. Por el contrario, nunca ha podido derrotar ni a la Real Sociedad, ni al Eibar ni al Huesca. Y contra quien más ha perdido ha sido contra el Villarreal y contra el Barça, en siete duelos. Nunca ha caído contra el Leganés, el Deportivo, el Elche, el Granada y el Málaga.

Un 7-0 y un 6-1

Los rivales con los cuales el Girona ha visto portería más a menudo son el Sevilla, el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano, con 15 goles. 14 han encajado el Barça y el Espanyol y 13 el Real Madrid. La parte contraria son los 28 goles recibidos contra los azulgranas, los 27 ante los blancos o los 22 contra el Atlético de Madrid.

Datos y más datos en medio de muchas aventuras. La goleada más grande a favor del Girona en este tiempo fue la del 7-0 al Granada, la noche en que Dovbyk se convirtió en el único pichichi de los gerundenses en Primera División. La goleada más amplia en contra fue en el estreno en el Camp Nou, un 6-1 contra el Barça donde Portu los avanzó casi en la primera ocasión.

Contra el Oviedo será el partido 200. Un cumpleaños enmedio de dos equipos situados en zona de descenso. No habría mejor regalo que la victoria.