El 1x1 del Girona contra el Mallorca en Montilivi

Bernardo (8) y Castellanos (8) decidieron ante los bermellones, aunque Oriol Romeu (8) fue el MVP del equipo Gazzaniga (7), con una parada en un momento decisivo, siguió inspirado en la retaguardia gerundense

El Girona consiguió la tercera victoria consecutiva en Liga y no renuncia a nada. La permanencia ya es una realidad y con su victoria contra el Mallorca, otro equipo ya con los deberes prácticamente hechos, se ponen séptimos y Europa no es una quimera.

Frente a los bermellones marcaron Bernardo (8) y Castellanos (8), aunque Oriol Romeu (8) fue el MVP del equipo. Gazzaniga (7), con una parada en un momento decisivo, siguió inspirado. Este es el 1x1:

Gazzaniga: Sostén (7). El Mallorca le exigió poco pero hizo una gran parada a Dani Rodríguez. Transmite seguridad bajo palos y el equipo se contagia.

Arnau Martínez: Tímido (6). Volvía tras sanción y ocupó de nuevo el costado derecho en una zaga en línea de cuatro. Menos profundo que en otras ocasiones.

Santi Bueno: Castigado (6). Señalado por el penalti a Muriqi, con un agarrón prescindible aunque de los que suele haber a pares en cada acción a balón parado.

Bernardo: Reivindicado (8). El colombiano fue la sorpresa del once, en el que se esperaba a Juanpe tras su gol y buena actuación en el Pizjuán. Igualó prestaciones Bernardo, que abrió la lata al aprovechar un balón suelto tras una falta.

Miguel: Ofensivo (7). El lateral le ganó el sitio a Javi Hernández, con el que se alterna en la posición. se prodigó en ataque, donde llegó a gozar de dos disparos que no encontraron el destino deseado.

Oriol Romeu: Brillante (8). El mediocentro vive un momento muy dulce. Abarca muchísimo en el centro del campo, marca el ritmo del equipo y pudo volver a marcar si no fuera por Rajkovic y el larguero.

Tsygankov: Adaptado (7). Sin Aleix, Tsygankoc está retrasando su posición y se aleja del extremo. Pero brilla igual. Muy buenas prestaciones del ucraniano.

Iván Martín: Activo (7). Se movió bien entre líneas, participando en el juego ofensivo de los de Míchel e hizo la asistencia del 2-1. Acabó sustituido en el tramo final en los cambios para perder tiempo.

Reinier: Decepcionante (5). Entre las lesiones y las oportunidades que no está aprovechando, todo hace indicar que no repetirá cesión en Montilivi. Fue el primer cambio de Míchel.

Castellanos: Enrachado (8). Le llegaron pocas, pero ahora mismo crea peligro de la nada. Un gran centro de Iván Martín le valió para cabecear y dejar los tres puntos en casa. Seis goles en los últimos tres partidos.

Riquelme: Tímido (6). No fue el mejor partido del talentoso atacante del Girona, aunque sigue asentado en el once, algo que no estaba tan claro a lo largo de la temporada.

Sustitutos:

Ricard Artero: Revulsivo (7). El canterano casi marca un gran gol que le sacó Valjent bajo palos. Reactivó al equipo.

Javi Hernández: Cumplidor (6). Salió en lugar de Miguel y fue un digno recambio, aunque menos ofensivo que su homónimo.

Stuani, Callens, Couto (s.c.): Salieron en el 90' para perder tiempo y refrescar al equipo, sin tiempo de generar impacto en el duelo.