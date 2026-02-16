Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 1x1 del Girona ante el Barça

El equipo de Míchel remontó el 0-1 de Cubarsí y sumó una victoria vital en su lucha por la permanencia

Resumen, goles y highlights del Girona 2 - 1 FC Barcelona de la jornada 24 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Girona remontó al Barça en Montilivi con mucha polémica. El equipo de Míchel, que se salvó del 0-1 hasta en dos ocasiones en el primer tiempo gracias a la madera, consiguió darle la vuelta al tanto de Cubarsí gracias a las ‘dianas’ de Lemar y Fran Beltrán. El gol del ‘8’ llegó tras un claro pisotón de Echeverri a Koundé que condicionó toda la acción.

Las quejas de los jugadores culés y del propio Flick y su cuerpo técnico no sirvieron absolutamente de nada: Soto Grado dio el gol por válido y, con el pitido final, tres puntos de oro a un Girona que encadenaba tres partidos sin ganar. Montilivi, ahora sí, vuelve a poner tierra de por medio con el descenso. Este es el 1x1 de los hombres de Míchel.

ONCE TITULAR

Gazzaniga: 8. Bendecido. El argentino cumplió en un partido en el que, de estar sano, tampoco hubiera podido jugar Ter Stegen. Sacó buenas manos, una de ellas a una vaselina de Lamine, y se alió con los postes, que le salvaron en dos ocasiones.

Rincón: 6. Cumplidor. Defender a Raphinha no es plato de buen gusto. Cumplió ante el brasileño, a quien le cerró la puerta en un gran centro al segundo palo en el segundo tiempo, pero no pudo obstaculizar a un tren como Cubarsí en el remate del 0-1.

Vitor Reis: 7. Imperial. El brasileño sigue creciendo a pasos agigantados. Correcto en defensa y muy bien rompiendo líneas de presión. Provocó la amarilla a Eric en el primer tiempo tras una gran aventura en ataque.

Blind: 5. Advertido. Su único error grave fue el penalti que cometió sobre Olmo tras llegar muy tarde al duelo. En un momento delicadísimo, a segundos del descanso. Le salvó que Lamine la estampó en el posté.

Arnau: 8. Vital. A pierna cambiada y contra Lamine. La papeleta no era fácil para uno de los hombres de confianza de Míchel, pero volvió a dejar claro que está para proyectos más ambiciosos. Con balón asumió responsabilidad lanzando el juego del equipo.

Witsel: 7. Veterano. La única novedad del equipo. Tiró de oficio (y algunas patadas) para cortar el ritmo del Barça e intentó ayudar a Arnau, junto a Blind, en la cobertura a Lamine.

Iván Martín: 7. Líder. El murciano hizo un trabajo más oscuro, pero muy necesario. Fue de los pocos que animó a los suyos con el 0-1 y el empate llegó escasos minutos después.

Lemar: 9. Enchufado. Cada vez se parece más al del Mónaco. Cada balón que pasa por sus pies es sinónimo de verticalidad. Muy fino en conducción y en el pase. Firmó el 1-1 a placer.

Bryan Gil: 8. Eléctrico. Le faltó algo de precisión en los últimos metros, pero encontró una autopista a la espalda de un Koundé que sufrió cubriéndole. El francés soñará con su melena al aire.

Tsygankov: 7. Calmado. Puso en aprietos a Gerard Martín en más de una ocasión, aunque el juego del Girona se volcó por la otra banda. Generó peligro con su facilidad para asociarse con sus comapñeros.

Vanat: 6. Desacertado. El ucraniano es un currante. Descargó balones, fue al choque y puso buenos balones a sus comapñeros. Pero le faltó lo más importante en un delantero: meterla. Joan García le sacó dos a placer y en otra se resbaló. Se desquitó sirviendo el 1-1 a Lemar.

SUPLENTES

Joel Roca: 4. Revolucionado. Entró por Bryan Gil para seguir apretando a Koundé. En sus botas tuvo el 2-1, en una carrera al espacio, pero Joan García le sacó un pie de museo. Ensució el partido con una patada muy fea a Lamine Yamal.

Fran Beltrán: 8. Héroe. Entró por Lemar para sumar piernas y despliegue físico a la medular y se convirtió en el héroe al fusilar a Ter Stegen para el 2-1.

Echeverri: 5. Revulsivo. El argentino sigue en busca de la titularidad y aunque intentó agitar el duelo, no pudo dejar muestras de su talento.

Francés: S.C: Sustituyó a Iván Martín. Cambio totalmente defensivo para aguantar el 2-1.

