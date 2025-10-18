El 1x1 del Girona ante el Barça

Un derbi bajo mínimos. Barça y Girona se veían las caras por primera vez este curso con numerosas - y sensibles - bajas en sus respectivas plantillas y, por ende, tanto Hansi Flick como Míchel Sánchez tuvieron que reinventarse para armar sus onces en Montjuïc. Toni Fernández fue la gran novedad en una alineación en la que Eric y Cubarsí intercambiaron perfiles, siendo el de Martorell quien actuó de central zurdo. El técnico madrileño, por su parte, planteó un 4-4-2 con Arnau en el pivote junto a Witsel y Portu en punta con Vanat.

La puesta en escena del Girona fue impecable. Pedri agitó la varita y se sacó una genialidad de su chistera para poner al Barça por delante en el marcador. Pero el Girona no bajó los brazos y encontró una inmediata respuesta por medio de un Witsel que firmó una chilena antológica para batir a Szczęsny. Los de Míchel resistieron y estuvieron a punto de llevarse un trabajado punto, pero un heroico Araujo decantó la balanza del lado del Barça en el descuento.

TITULARES

Gazzaniga (7): Inamovible. La llegada de Livakovic marcó un antes y un después en su rendimiento bajo palos. No hay quien le mueva. El pase a la red de Pedri le pilló a contrapié, pero firmó varias paradas providenciales, incluida una a un disparo al palo corto de Rashford. Nada pudo hacer ante el tanto ganador de Araujo.

Hugo Rincón (7): Correcaminos. Incansable. Se recorrió la banda derecha y se mantuvo sólido atrás para frenar las internadas de Balde y contener a Rashford.

Vitor Reis (5): Endeble. Desvió un disparo de Lamine que iba a puerta. Fino con balón, filtró balones interiores para Witsel y Arnau y estuvo correcto en el juego aéreo. Se la jugó en una acción defensiva con Rashford dentro del área, pero Gil Manzano no decretó pena máxima. Estuvo algo endeble en el marcaje a Araujo

Daley Blind (6): Perro viejo. Tiró de oficio. Líder incontestable de una zaga muy seria, pero que se fragmentó en el añadido. No será el más veloz ni el más fuerte, pero sí el más inteligente.

Àlex Moreno (5): Crecido. Tenía la difícil tarea de marcar a Lamine. Al principio se le marchó con cierta facilidad, pero fue ajustando su posición y fue creciéndose con el paso de los minutos. Se sumó al ataque y se asoció bien con Joel Roca. De Jong le ganó la espalda para asistir a Araujo.

Axel Witsel (8): Dinosaurio. Sostuvo el centro del campo junto con Arnau. Chilena antológica para poner un empate que se esfumó en el descuento.

Arnau (7): Comodín. Es el comodín de Míchel. Por necesidad, actuó de pivote y no solo cumplió, sino que formó una pareja de ensueño con Witsel. Metió la cabeza para asistir al belga.

Joel Roca (7): Añorado. No en vano lo había jugado prácticamente todo antes de volar a Chile. Se echaba de menos su descaro. Retó constantemente a un errático Koundé.

Portu (6): Corazón. Comprometido como el que más. Trabajo, sacrificio y esfuerzo. Tuvo un mano a mano clarísimo, definió bien, pero su disparo se topó con el palo.

Bryan Gil (6): Renacido. Está recuperando esa electricidad y chispa que tanto le caracterizan. Ganó bien la espalda a la adelantada línea defensiva azulgrana pero no definió bien. Y perdonó otra clara en la segunda mitad.

Vladyslav Vanat (5): Fallón. Menos participativo de lo habitual, pero tuvo un mano a mano claro ante un Tek que adivinó sus intenciones. Dejó su lugar a Stuani en la segunda mitad.

SUPLENTES

Viktor Tsygankov (6): Reaparecido. Volvió a vestirse de corto tras meses de inactividad.

Jhon Solís (6): Trabajador. Sumó piernas en la medular.

Cristhian Stuani (5): Peleón. No pudo sumar en ataque. Vio la amarilla por una entrada sobre Koundé

Yaser Asprilla (5): Proyectado. Intentó causar peligro pero apenas pudo hacer daño.

Lass (S.C.). Promesa. Sustituyó a un cansado Arnau en el tramo final