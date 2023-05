Roglic prueba a Evenepoel a las puertas de la ‘crono’

Ben Healy consigue llevarse la etapa del Giro de Italia donde Roglic puso a prueba a Evenepoel para sacarle 14 segundos en meta El esloveno demuestra que el flamenco no es intocable tras un ataque en los kilómetros finales

Si el Tour ha querido dotar de montañas a su única contrarreloj para convertirla en una cronoescalada con la cota de Domancy, famosa gracias a Bernard Hinault en el Mundial de 1980, si la Vuelta ha hecho de la solitaria etapa de estas características una lucha contra el viento de Valladolid, el Giro va a lo suyo, dos de tres días bajo la tiranía del cronómetro, con una dominical jornada que hace 30 años habría hecho las delicias de Miguel Induráin.

Rueda el Giro entre etapas, como la de este sábado ganada por el irlandés Ben Healy y donde Roglic puso a prueba a Evenepoel para sacarle 14 segundos en meta y demostrar que el flamenco no es intocable en el Giro tras un ataque en los kilómetros finales. Evenepoel sufrió más de la cuenta y demostró, lo principal, que se le puede batir, que la carrera está abierta y que obliga al ciclista belga a recuperar tiempo, sí o sí, este domingo con las miradas pendientes del belga Evenepoel y la dicha de si será capaz de repetir en Cesena, región de la Emilia-Romaña, cerca de la misma costa Adriática testigo de su primera exhibición, la proeza del primer día de competición cuando fue capaz de rodar a casi 60 kilómetros por hora en la primera parte del recorrido individual que transcurrió por un carril-bici fantasía de cicloturistas.

Este domingo tiene ante sí un paraíso de 35 kilómetros con grandes rectas, un lugar para soñar que se acopla perfectamente a su ‘cabra’ de contrarreloj y tira tierra sobre sus rivales, incluido Primoz Roglic, aunque más rodado después de llegar al Giro sin haber corrido nada entre el final de la Volta que ganó (26 de marzo) y el inicio de la ronda italiana (6 de mayo). Porque por mucho que se entrene, se concentre un corredor en altitud, haga series y cuide el descanso y la alimentación, no es lo mismo que colocarse un dorsal a la espalda y liarse, aunque sea de observador, en la pelea de una clásica como la que Evenepoel ganó, en otro día de dibujos animados, en este caso en la Lieja-Bastoña-Lieja.

