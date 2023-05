Un Roglic gigante sentencia a Thomas y gana el Giro

El esloveno se mostró muy superior a todos sus rivales e impuso su poderío en la cronoescalada con un tiempo de 44.23 minutos, a una media de 25.125 km/hora

Ha habido que esperar demasiado en este Giro para ver un día de enorme ciclismo, una jornada para recordar y hacer justicia a un ciclista gigante llamado Primoz Roglic, golpeado siempre por la mala suerte; por caídas, por averías y por una circunstancia que muy pocos corredores habrían superado. Es muy duro perder un Tour que tienes ganado, 2020, a una etapa de París.

Roglic llegará este domingo vestido de rosa a las calles de Roma después de sentenciar en la contrarreloj final un Giro tan aburrido como fantástica ha sido la cronoescalada final en la que ha sacado 40 segundos a Geraint Thomas para noquearlo y quitarle el liderato por apenas 14 segundos, pero suficientes para añadir la ronda italiana a un palmarés alegrado hasta ahora por los tres triunfos que atesora en la Vuelta.

