Novedades en la recuperación de Mikel Landa

Mikel Landa ya está en casa, después de sufrir una dura caída en la primera etapa del Giro de Italia, el pasado viernes en Albania.

"Tras su accidente en la primera etapa del Giro de Italia el viernes, Mikel Landa ha podido viajar a casa, donde podrá comenzar su recuperación. Mikel fue trasladado al hospital de Tirana, donde se le realizó una tomografía computarizada que reveló una fractura estable en la vértebra TH 11", ha explicado su equipo, el Soudal Quick Step.

Tras pasar una buena primera noche, "fue trasladado a una habitación normal y se organizaron sus trámites para regresar a casa, donde podrá comenzar su recuperación. Se dice que se encuentra de buen ánimo y optimista de cara al futuro".

"Quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo y el cariño que he recibido. También quiero agradecer a los médicos tanto en el lugar del accidente como en el hospital de Tirana, y a todo el personal de Soudal Quick-Step que me ha cuidado y me ha ayudado a volver a casa".

Una recuperación larga

"Será una larga recuperación, pero el apoyo que me han brindado me fortalecerá en mi camino", dijo el corredor del equipo belga.

Soudal también quiso expresar "nuestro agradecimiento a los médicos y al personal, tanto del lugar del accidente como del hospital de Tirana, por la atención brindada a Mikel".