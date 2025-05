Giro de Italia, en directo | Etapa 9: Gubbio - Siena, en vivo hoy

CASTELRAIMONDO (Italy), 17/05/2025.- Slovenian rider Primoz Roglic of Red Bull - Bora - Hansgrohe crosses the finish line of the 8th stage of the Giro d'Italia cycling race over 197 km from Giulianova to Castelraimondo, Italy, 17 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO / LUCA ZENNARO / EFE