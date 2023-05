Evenepoel descubre que el Giro no será un camino de rosas

Remco Evenepoel hizo dos cosas sensacionales: ganó la etapa y se colocó líder del Giro “No ha sido mi mejor día, esperaba ganar más tiempo, aunque debo estar contento por la etapa”, confesó Evenepoel

A veces se puede ganar y no estar satisfecho. En ocasiones, como este domingo, se puede estar rabioso por perder una contrarreloj por solo 1 segundo en 35 kilómetros, pero a la vez feliz porque entras en la pelea del Giro y porque sitúas a la carrera, junto a tu compañero del Ineos, en una nueva dimensión, tan desconocida como emocionante a dos semanas del final.

Remco Evenepoel hizo dos cosas sensacionales: ganó la etapa y se colocó líder del Giro. Pero a la vez comprobó dos (y hasta tres) hechos que, sin duda, le harán pasar este lunes una jornada de reposo más intranquila de lo que esperaba después de un fin de semana que no ha sido el que le habría gustado vivir.

El Ineos le pisa los talones con dos corredores Geraint Thomas, todo un ganador del Tour, y Tao Geoghegan Hart, tan sorprendente vencedor del Giro 2020, para desaparecer luego de cualquier puesto de honor en todas las carreras, como ahora, de repente, de aspirar a la victoria en la ronda italiana.

Y, todo ello, sin que Evenepoel se pueda olvidar de Primoz Roglic, el que osó atacarlo el sábado en un puertecito tan corto, como empinado y duro, y el que se mantuvo en la retaguardia, pero sin darse por vencido en una contrarreloj que todos recordarán por lo bueno y por lo malo.

🔻4 riders in 4 seconds.

The last km of stage 9 of the Giro d'Italia 2023.⚡️



🔻4 corridori in 4 secondi.

L'ultimo km della tappa 9 del Giro d'Italia 2023. ⚡️@Expo2030Roma #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/UrrsTqlruX