¿Cuándo empieza el Giro de Italia?

Una etapa de 140 kilómetros abrirá el Giro de Italia 2024: el sábado 4 de mayo, los ciclistas abrirán fuego entre Venaria Reale y Turín para iniciar una nueva edición de la 'corsa rosa', con Tadej Pogacar como indiscutible favorito a la victoria final.

Como es habitual, el Giro empieza el primer sábado de mayo. En esta ocasión, lo hace el 75º aniversario de la tragedia de Superga, en la que fallecieron los integrantes del Torino, el mejor equipo de Italia en la década de los años 40.

"La preparación para el Giro ha ido muy bien. No he corrido mucho en lo que va de año, solo 10 días, así que me siento fresco y listo para afrontar mi primer Giro. Es una carrera que he soñado hacer durante mucho tiempo y siento que ahora es el momento adecuado para hacerlo", ha dicho Pogacar en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

El Giro concluirá el domingo 26 de mayo en Roma.

Las impactantes heridas de Roglic tras su caída / primozroglic

El Giro, la primera gran carrera de tres semanas del calendario, tendrá un recorrido de 3.386,7 kilómetros,con 44.550 metros de desnivel a lo largo de los 21 días de competición.

En contra de lo que sucede últimamente en las grandes vueltas, el kilometraje contra el reloj será elevado, superando los 60 kms. La montaña tendrá un papel relevante, con la subida al Mortirolo, en la etapa 15, como plato fuerte.

Pogacar, gran favorito

El ganador de la pasada edición fue Primož Roglič. Arrebató la maglia rosa a Geraint Thomas en la penúltima etapa, una cronoescalada de 18,6 kilómetros con salida en Tarvisio y llegada en el Monte Lussari.

Sin embargo, el esloveno, ahora en las filas del Bora, no correrá este año el Giro y centrará todos sus esfuerzos en el Tour de Francia.

Sí estará Thomas, que parte entre los favoritos, con permiso del aspirante número uno, el esloveno Tadej Pogacar, doble campeón del Tour, que buscará ganar el primer Giro de su palmarés.

El UAE ya ha confirmado el equipo que llevará para intentar la victoria en la 'corsa rosa': Rafal Majka, Felix Grossschartner, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Sebastian Molano, Domen Novak, Rui Oliveira y por supuesto, Tadej Pogacar.

Movistar también ha confirmado la nómina de corredores con la que empezará el Giro: Pelayo Sánchez, Albert Torres, Will Barta, Davide Cimolai, Lorenzo Milesi y los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio y Fernando Gaviria.