Contador: "Con Pogacar el Giro sería diferente"

"Pienso en Primoz Roglic como favorito, pero Almeida puede dar la sorpresa", vaticina el pinteño El propietario del Eolo-Kometa está disfrutando de su equipo: "Hemos llevado la maglia azzurra más de medio Giro. Poco más podemos pedir"

Alberto Contador, propietario del Eolo-Kometa, está disfrutando de un Giro en el que celebró muy emocionado el triunfo de su equipo en la cima del Gran Sasso tras culminar una escapada de más de 200 kilómetros, la segunda victoria de su equipo en la gran vuelta italiana tras la lograda por Lorenzo Fortunato en el Zoncolan en 2021.

El de Pinto analizó lo que está siendo la carrera para el diario as: "Está claro que cada Giro es un poco diferente. Creo que lo que más marca el Giro es que la dureza está concentrada en la última semana. Eso es como cuando hay un puerto durísimo al final de una etapa y la gente en los puertos previos no se mueve. En este caso es similar, la gente espera a la última semana porque sabe que ahí se va a jugar casi todo y antes no se mueven. También depende del corredor. Si aquí tuviéramos a Tadej Pogacar, a lo mejor la película sería diferente".

Contador también se refirió a Evenepoel: "A Remco no le habría ido mal tal como va el Giro, siendo algo más conservador y pensando en la última semana. El año pasado lo pasó un poquito mal en la tercera semana de La Vuelta, pero es cierto que nos quedamos con la duda de cómo habría estado aquí en la alta montaña. Nos toca esperar". Pero los favoritos del madrileño son "Primoz Roglic y Almeida, que puede dar la sorpresa".

Contador se mostró muy orgulloso del comportamiento que está teniendo su equipo: “Muy contentos con el equipo. Al final, es un equipo Continental Profesional, con un presupuesto limitado. En quince etapas hemos hecho diez top-10, una victoria de etapa, encima en final en alto, hemos llevado la maglia azzurra más de medio Giro… Poco más podemos pedir, y eso que uno de nuestros hombres, Fortunato, no está pudiendo ir todo lo bien que nos gustaría. La actitud y la profesionalidad para que el equipo llegase al Giro en óptimas condiciones está dando sus frutos".

Y habló también de su próximo reto, supeditado a una segunda victoria de su equipo: "He pensado en hacer Roma-Madrid en bicicleta, me he venido arriba (risas). Como gane otra etapa el EOLO-KOMETA nos vamos a hacer Roma-Madrid, en total, 2.007 kilómetros. Son 500 km más que el reto de Madrid-Milán. Igual morimos en el intento".