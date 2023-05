La etapa reina sólo sirve para que Roglic pruebe el gravel en el Giro

El colombiano Santiago Buitrago se impone en solitario y Geraint Thomas mantiene la maglia rosa

Felice Gimondi, Eddy Merckx, José Manuel Fuente, Lucho Herrera y Vincenzo Nibali dejaron su huella en las Tres Cimas de Lavaredo, la etapa reina de un Giro terrible, el que se resuelve este sábado en una cronoescalada tan dura, tanto que hasta Primoz Roglic se tomó el supuesto día grande de la carrera como laboratorio de pruebas de cara a la contrarreloj final al hacer debutar al gravel, la nueva modalidad ciclista que tanto entusiasma a los cicloturistas, en una ronda de tres semanas.

Casi se merecerían toda la épica que se pudiera escribir en esta crónica el ciclista colombiano Santiago Buitrago, ganador de la etapa, y el canadiense Derek Gee, segundo en la cima y que se ha escapado todos los días, un corredor que merecería ganar el premio a la combatividad por su empeño en conseguir un triunfo que no logrará. Porque si hay que centrarse en los líderes, basta con contar que subieron juntos los mitos de los Dolomitas al ritmo de los gregarios de Geraint Thomas, que no pasó nada en un monumento llamado Passo Giau y que se fumaron -perdón por la expresión- las Tres Cimas de Lavaredo sin que ocurriera nada hasta la zona de vallas, cuando Joâo Almeida intensificó el ritmo y cavó su propia tumba.

The last devastating kilometre of the Tre Cime di Lavaredo. The most demanding of all, the most beautiful of all 🔻



