FC Barcelona - AC Milan: ¿Qué tiempo hará en Baltimore?

El Barça mostró un buen papel en los dos partidos que lleva en esta gira americana y en ambos las tormentas estuvieron presentes. Ante el Manchester City, el duelo se atrasó hasta 80 minutos de la hora inicial prevista. En el clásico donde el Barça superó al Madrid por 1 a 2, el partido se aplazó en el minuto 13 por la tormenta que también cayó en el MetLife Stadium de New Jersey. Al cabo de una hora, el partido se reanudó.

Al Barça le queda únicamente en esta gira americana el choque ante el AC Milan, la madrugada de martes a miércoles a las 01:30 hora española. La pregunta que muchos aficionados se hacen es: ¿Se tendrá que suspender el partido momentáneamente por el tiempo?

Previsión en Baltimore

El Barça - Milan se disputará en la localidad Baltimore, en el estado americano de Maryland. En un principio, a las 19:30 hora local, el tiempo será nublado prácticamente seguro. Hay un 30% de que llueva sobre el césped, aunque no pasaría nada si solo es lluvia. Lo importante es si hay tormenta eléctrica y por ahora no se sabe aun si habrá presencia de rayos. La organización del partido no descarta que caigan rayos y mantienen la incertidumbre sobre el tiempo que habrá en el cielo de Baltimore.

¿Qué pasa si hay tormenta?

En Estados Unidos existe un protocolo de seguridad muy estricto cuando hay presencia de tormenta eléctrica. La ley obliga a suspender cualquier actividad al aire libre si hay una tormenta eléctrica con rayos en un radio de ocho millas. Además, la actividad, en este caso el partido del Barça, no se puede disputar hasta que no pasen 30 minutos desde el último rayo caído en este radio de ocho millas respecto al estadio. Precisamente esto fue lo que pasó en Orlando ante el Manchester City y en el clásico en Nueva Jersey. Podría repetirse la situación en Baltimore en el último partido de la gira americana del Barça.