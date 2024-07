El verano infernal de Bordalás: sin jugadores, partidos suspendidos y defensas de delanteros

El verano está siendo un infierno para José Bordalás, y no precisamente por el calor. Sin efectivos, casi sin fichajes, y sin delanteros, el técnico alicantino no tiene margen de maniobra. La pretemporada del Getafe está siendo un esperpento. Ni un triunfo, demasiados jugadores del filial ayudando al primer equipo, alineaciones surrealistas... Inlcuso un amistoso suspendido. Así va la pretemporada del cuadro azulón.

El que avisa no es traidor, y Bordalás lo hizo antes de terminar el curso pasado. El técnico alicantino apuntó que hacían falta “futbolistas contrastados para no sufrir”. El Getafe acabó el torneo en la duodécima plaza, sostenido en gran parte gracias a los goles de un Borja Mayoral que, pese a estar dos meses de competición lesionado, se coronó como Zarra.

Sin embargo, a principios de julio, la situación en El Coliseum era surrealista: solo tenían inscritos a un portero y 10 jugadores de campo para la campaña 2024-25. David Soria, Djené, Iglesias, Domingos Duarte, Angileri, Alderete, Aleñá, Luis Milla, Yellu, Arambarri y Borja Mayoral.

El grueso de la plantilla de la temporada pasada estaba compuesto por muchos futbolistas cedidos, y se habló de hasta once llegadas. A día de hoy, solo se han anunciado cinco. Peter Federico, Kike Sola, Jiri Letacek y Chrisantus Uche. Ninguno de ellos viene con el cartel de titular, ni mucho menos, más bien son piezas para dar fondo de armario al equipo.

Peter Federico, nuevo jugador del Getafe / Valencia CF

En las últimas horas, el Getafe ha anunciado a Carles Pérez, que aterriza en El Coliseum como un rayo de esperanza en una delantera que se cae a trozos. El ex del Barça es un golpe de efevcto importantísimo para un Bordalás que ya no sabe cómo pedir a la directiva que le traiga jugadores. Pero del mismo modo que una flor no hace primavera, una incorporación importante no salva el desastre del equipo azulón.

DOS CENTRALES DE DELANTEROS

El Getafe debutó en la pretemporada del curso 2024-25 con un empate a nada ante el Coventry City, equipo de Championship inglesa, con mucha presencia de jugadores del filial. La paciencia de Bordalás, que ya venía algo 'tocada', se acabó en el segundo amistoso contra el Real Oviedo. Sin efectivos ni fichajes, el entrenador de 60 años alineó como delanteros a dos defensas: Omar Alderete, uno de los líderes de la zaga, y el joven Nabil Aberdin, del filial.

Alderete forcejea con Willian José durante el partido Betis - Getafe / EFE

Con este movimiento, Bordalás presionaba a la directiva para que le traigan fichajes y evidenciaba el enorme problema que tiene en el Getafe. Tras el choque, el Getafe tuvo que suspender su amistoso ante el Albacete (el que tenía que ser el tercer partido de pretemporada) por falta de jugadores del primer equipo para jugar el choque con todas las garantías.

El cuerpo técnico no quiso forzar a sus futbolistas que ya acumulan demasiados minutos de juego en la pretemporada con el objetivo de evitar lesiones musculares a menos de veinte días de que empiece la Liga.

Es evidente que el Getafe subirá jugadores del filial al primer equipo, como será el caso de Nabil Aberdin, pero dos jugadores podrían salir también en este verano: Angileri y Mayoral. En los últimos días, saltó el rumor de que, si el delantero se iba del club, Bordalás meditaba dimitir a escasos días de arrancar la Liga. No obstante, tiene contrato con el Getafe hasta 2025, y está muy ligado emocionalmente al equipo azulón. Por lo menos, con la llegada de Carles Pérez, el entrenador alicantino ya tiene a otro delantero más en plantilla.