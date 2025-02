El último 'sueño' de Morata: retirarse en el Getafe

La carrera de Álvaro Morata es única como pocas se recuerdan en el mundo del fútbol. El ariete madrileño, tan a menudo criticado por su rendimiento en el terreno de juego, ha pasado por los mejores equipos del continente siempre dejando huella a su paso. La conquista de la Eurocopa el pasado verano, con especial participación del delantero, significó la cereza de un pastel que todavía parece estar por acabar...

La última sorpresa del delantero la protagonizó este mercado invernal. Apenas unos meses después de anunciar su llegada al AC Milan procedente del Atlético de Madrid, el ariete finalizó su etapa en Italia para poner rumbo a Turquía. Se marchó al Galatasaray en una competición de menor nivel que apuntaba a ser un último capítulo en su propia historia dentro del mundo del fútbol...

Un sueño por cumplir

Sin embargo, parece que al delantero todavía le queda cuerda para rato. Morata ha sorprendido este martes en una extensa entrevista al Diario 'Marca' donde ha repasado su llegada al fútbol turco así como su último sueño por cumplir.

Morata, en su nueva etapa en el Galatasaray / EFE

El delantero pasó por las categorías formativas del Getafe antes de poner rumbo al Juvenil del Real Madrid, aunque nunca ha vuelto a jugar en el equipo azulón como sí lo hizo con el Atlético de Madrid después de su paso por el fútbol base colchonero. Morata parece tener una cuenta pendiente con el club azulón como el propio ariete se ha encargado de destacar en la mencionada entrevista.

"Lo de soñar ya no lo digo porque tenemos lío, pero bueno sí, soñaba en jugar en el Galatasaray... Es broma. Me gustaría devolver al presidente del Getafe, Ángel Torres, todo el cariño que pusieron conmigo cuando tenía 13 años", explica el ahora jugador del Galatasaray. "Mi corazón me pide volver a disfrutar de un año o dos o los que sean allí. Ojalá sea después de esta experiencia en Turquía. Igual en ese momento el Getafe ha crecido mucho más de lo que lo está haciendo e igual no tengo sitio. No sé, pero me encantaría poder jugar en el Getafe para terminar mi carrera", explica el ariete.

De esta manera, Morata anuncia que le gustaría retirarse en el Getafe de manera realmente sorprendente. El madrileño siempre ha guardado un especial recuerdo al club azulón, que ha aprovechado muchas ocasiones para vanagloriarse del pasado de Morata en las categorías formativas del Getafe.