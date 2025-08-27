Uche frena su salida a la Premier: el Getafe necesita inscribir hasta seis jugadores

Todo parecía indicar que Christantus Uche saldría del Getafe CF este mismo mercado de verano. Rumores y confirmaciones del club y de su presidente, Ángel Torres, así lo parecían indicar. Aun así, pese a que el acuerdo estaba prácticamente cerrado con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, según apuntan 'AS' y la 'Cadena Ser', Uche y su entorno frenaron el traspaso ya que el jugador no aceptó ciertas condiciones del contrato (como el salario) y considera que podría revalorizarse si permanece otra temporada bajo José Bordalás.

El club atraviesa serias dificultades económicas que le impiden inscribir a todos sus fichajes debido al Fair Play financiero y al rechazo del aval por parte de LaLiga, con hasta seis jugadores aún por inscribir, por lo que esto llevó al club a considerar la venta de una de sus piezas más valiosas, como el nigeriano.

Varios clubes ingleses como Leeds, Brentford, Wolves, Burnley, e incluso algunos de la Serie A o Ligue 1, mostraron interés. El Getafe tasó inicialmente a Uche por más de 20 millones de euros, con una cláusula de rescisión de 25 millones, aunque ante la urgencia del club, consideró venderlo incluso por algo menos.

Finalmente, el Wolves, con la mediación del agente Jorge Mendes, cerró un acuerdo para llevarse a Uche a la Premier League por unos 16 millones fijos y hasta 4 millones en variables. En este sentido, el presidente del Getafe, Ángel Torres, declaró que se sentía “obligado” a vender “porque no le quedaba otro remedio” para cuadrar las cuentas y poder inscribir fichajes.

Pese a todo, parece que no era definitivo. Según las informaciones, Uche quiere quedarse, especialmente porque se siente valorado en Getafe. Sin embargo, la presión del reglamento y las cuentas del club lo empujan hacia una salida, y es un asunto que se tiene que resolver lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que el día 1 de septiembre se cierra el mercado y el Getafe no cuenta con límite salarial.