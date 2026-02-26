Soria, portero del Getafe, sobre Mbappé: "Para nosotros, su ausencia es positiva"

David Soria, portero del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que para su equipo, aunque no le gusta "perder rivales por lesión", la ausencia de Kylian Mbappé en el choque que disputará ante el Real Madrid el próximo lunes, "es positiva".

El guardameta del conjunto azulón analizó el choque que jugará en el Bernabéu y habló sobre la baja de Mbappé, que no podrá jugar por una lesión en una rodilla.

"No te gusta perder rivales por lesión, pero es uno de los mejores jugadores del mundo. Para nosotros, su ausencia es positiva", reconoció.

También explicó que no le ha "dado tiempo" a analizar en profundidad el Real Madrid de Álvaro Arbeloa para compararlo con el de Xabi Alonso, pero dejó claro que todos los futbolistas del cuadro blanco tienen una calidad enorme con cualquier entrenador.

"Es un gran equipo, los jugadores son los mismos y cualquiera te puede hacer daño. No creo que haya mucha diferencia a nivel de jugadores, que son los mismos", señaló.

"Las bajas que tiene el Madrid, tienen los jugadores suficientes para sustituirlas con hombres de mucha calidad. Tienen una plantilla grande, con recambios en todas las posiciones y muy competitiva. Equipos como Real Madrid o Barcelona no se le suelen notar las bajas", agregó.

Soria, que acaba contrato con el Getafe esta temporada, también fue preguntado por su futuro e indicó que le gustaría seguir en el club del sur de la comunidad de Madrid.

"Me gustaría quedarme aquí. Es un club que me lo ha dado todo. Entre el club y yo siempre ha habido una relación muy buena y pase lo que pase va a ser lo mejor para las dos partes".

Otro miembro del Getafe, José Bordalás, también concluye su contrato al final del curso. Preguntado por su posible ausencia a partir de la siguiente campaña, contestó que todos estarán contentos en su club si se queda y, en el caso de que se marche, recordarán todas las cosas buenas que ha hecho por el conjunto azulón.

"Creo que los resultados que ha dado el míster están ahí. No tengo que descubrir nada. Si se queda, estaremos encantados; y si se va, pues como todos los equipos y en el mundo en general, se abrirá una nueva etapa que intentaremos que se note lo menos posible su ausencia. Nos quedaremos con todas las cosas buenas que nos ha dado en el caso de que se vaya. Y si no se va, pues seguiremos trabajando juntos y encantados".

Sobre cuál ha sido la clave de pasar de una mala racha de encuentros sin ganar a reaccionar para encadenar una serie buena de resultados, afirmó que "el trabajo y la confianza", unido a los nuevos fichajes, han sido importantes para que el Getafe volviera a ganar partidos.

La gente nueva también ha aportado. Era necesario para el equipo debido a la situación en la que estábamos. Veníamos de dos victorias seguidas, el otro día fue una pena. Nos quedamos con uno menos y ser puso el partido cuesta arriba. Tenemos que seguir en la misma línea y hacer todo lo posible para ganar. Creo que así llegarán los resultados".

Asimismo, reconoció que para el Getafe, un empate en el Bernabéu sería un resultado positivo: "Siempre quieres ganar, pero hay que ser un poco realistas. Vas al Bernabéu y sería muy positivo para nosotros. Salimos siempre a ganar. Pero con el nivel de dificultad que tiene esta Liga y con lo competitiva que es, un empate en el Bernnabéu, no voy a engañar porque sería mentira: es bueno".

Noticias relacionadas

"No creo que haya muchos equipos mejores que el nuestro. Es un campo muy complicado. Sacar un resultado positivo sería un gran logro para el club. Seguimos la misma línea de los últimos partidos: ser competitivos y defensivamente fuertes, que al final es nuestra esencia, dejar la portería a cero y a partir de ahí aprovechar ocasiones, que no van a ser muchas".