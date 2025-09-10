Los siete 'fichajes' de Bordalás

Mermado durante las tres primeras jornadas de LaLiga por la imposibilidad de inscribir jugadores, el técnico José Bordalás y su Getafe podrán contar, tras la salida de Christantus Uche al Crystal Palace, con siete nuevos 'fichajes' que reforzarán a un equipo necesitado de fondo de armario en los primeros compases del curso.

Nunca antes en el conjunto madrileño una cesión con opción obligatoria de compra de 21 millones de euros había permitido inscribir a tantos futbolistas. Durante tres partidos sobrevivió con una plantilla bajo mínimos y con muchos nombres en la grada a la espera de que el club cuadrara los números para respetar el límite salarial. La venta de Uche finalmente alivió una situación precaria.

En total, seis futbolistas que participaron activamente en casi todos los partidos de la pretemporada se quedaron fuera. Ahora, Bordalás podrá contar con Abdel Abqar, Álex Sancris, Yvan Neyou, Kiko Femenía, Javi Muñoz y Juanmi Jiménez. Y a esa lista de novedades para el choque que el Getafe disputará ante el Oviedo, se unirá Abu Kamara, fichaje de última hora antes del cierre de mercado tras la salida de Uche.

Ángel Torres ha tenido que desprenderse de dos de sus mejores jugadores para poder cuadrar las cuentas. Uche, uno de ellos, dejará 22 millones de euros en las arcas de la entidad madrileña. Por el nigeriano, el Getafe pagó 500.000 euros en el verano de 2024. El beneficio ha sido del 4.300 %.

También tuvo que deshacerse del central paraguayo Omar Alderete, vendido al Sunderland por 12 millones de euros. Bordalás perdió a su central más importante, el pilar de la zaga que ha sostenido al equipo azulón en las últimas temporadas.

Con esos ingresos y la desaparición de los salarios de ambos, Ángel Torres pudo inscribir por fin a sus seis jugadores. Ninguno ha debutado todavía en partido oficial y aliviarán las necesidades de un equipo que, pese a las adversidades, ha conseguido sumar seis puntos de nueve tras ganar al Celta y al Sevilla (1-2 en ambos casos) y perder 3-0 con el Valencia.

Abqar y Kiko Femenía, oxígeno para la defensa

Sin Alderete, Bordalás ha llegado a utilizar a un lateral izquierdo como Diego Rico para formar una línea de tres centrales. Incluso en la primera jornada, sin Domingos Duarte -fuera por sanción-, otro lateral como Juan Iglesias ocupó esa demarcación. En los costados, nombres como Davinchi o Ismael Bekhoucha, con poca o nula experiencia en la elite, tuvieron que jugar para completar el once.

Ahora, Abqar y Kiko Femenía darán oxígeno a esa zona del campo. El primero llegó libre procedente del Alavés y es un central de calidad contrastada, internacional con Marruecos, que ocupará el lugar que de forma transitoria ha cubierto Diego Rico.

La veteranía de Kiko Femenía también será muy interesante para Bordalás, que tendrá en su figura a un lateral solvente para competir con Juan Iglesias por el puesto. Ismael Bekhoucha pasará a ser el tercero de la terna tras con nota. Y, en el otro lado, Diego Rico tendrá que competir con Davinchi, una de las gratas sorpresas del Getafe en el inicio del curso.

Neyou y Javi Muñoz, músculo y polivalencia en la medular

En la medular, dos nombres tienen asegurado su puesto: Mauro Arambarri y Luis Milla. Son intocables. Hasta ahora, Mario Martín ha sido el tercer hombre para Bordalás. No tenía muchas más opciones de su gusto. De hecho, dos de ellas se marcharon en el último día del mercado: Álex Sola y Peter Federico.

Sin embargo, el técnico del Getafe tiene dos opciones que se han hecho realidad: Neyou y Javi Muñoz. Es decir, poderío físico y trabajo, el que aporta el camerunés, y polivalencia, versatilidad, visión de juego y calidad técnica del medio formado en la cantera del Real Madrid. Ambos pelearán con Mario Martín por hacerse con el tercer puesto en disputa.

Sancris, Juanmi y Kamara, al ataque

Y arriba, donde Adrián Liso con tres goles se ha convertido en un referente, aparecen tres caras nuevas que lucharán por acompañar al exjugador del Zaragoza. La salida de Uche deja una vacante en ataque. De momento, Borja Mayoral, con pocos minutos tras salir de una lesión muscular, se postula como el acompañante más lógico de Liso.

Sin embargo, Sancris, Juanmi y Kamara también tendrán sus opciones. El primero, polivalente como Javi Muñoz, posee un gran golpeo de balón. Juanmi, cedido la pasada temporada por el Betis, ya es del Getafe en propiedad y aún no ha celebrado un gol después de participar en 14 partidos; tiene hambre por demostrar que mantiene su olfato. Kamara, por su parte, es un extremo con mucha llegada y capacidad de trabajo.

Los tres forman parte de los siete nuevos "fichajes" de Bordalás. Salvo Kamara, el resto conoce bien a su entrenador, porque acumulan casi dos meses de entrenamientos a sus órdenes. El técnico del Getafe perdió a dos jugadores clave como Uche o Alderete, pero ha ganado a un grupo de gladiadores que aliviarán las necesidades de uno de los equipos más competitivos de la Liga.