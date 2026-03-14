¿Qué sanción le puede caer a Abqar por su acción con Sorloth?

En el partido de la jornada 28 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Getafe CF, disputado en el Riyadh Air Metropolitano, el central azulón Abdel Abqar fue expulsado en el minuto 55 tras una acción insólita detectada por el VAR.

Durante una disputa lejos del balón en el centro del campo, el defensor marroquí pellizcó en la entrepierna al delantero rojiblanco Alexander Sorloth. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias fue avisado por el videoarbitraje, revisó la jugada y decidió mostrar tarjeta roja directa a Abqar por la agresión. En la misma acción también amonestó a Sorloth con tarjeta amarilla, ya que el noruego reaccionó tirando al suelo a su rival tras el contacto.

La jugada generó debate arbitral. El excolegiado Iturralde González consideró que la expulsión del jugador del Getafe era correcta, aunque opinó en la 'Cadena SER' que el delantero del Atlético también debió ver la roja por su respuesta con “fuerza desmedida”. En una línea similar, el también exárbitro Pérez Burrull defendió que la decisión de expulsar a Abqar está bien aplicada según el reglamento en 'Radio Marca', ya que se trata de una agresión clara, mientras que la reacción de Sorloth justificaba al menos la amonestación.

Tras el partido, el defensa azulón se defendió asegurando "que no quería tocarle ahí" ya que no le estaba "mirando", y lo juró por su "familia".

Míchel y Valderrama; Caracas y Mapi León / RTVE/TV3

¿Qué sanción le puede caer a Abqar?

Acorde a lo que escribió el colegiado en el acta del partido, el defensa fue expulsado "por pellizcar la zona genital a un jugador adversario sin estar el balón en juego". Abqar podría enfrentarse a una sanción de unos dos partidos por su acción con el colchonero.

El procedente más cercano en el fútbol español con este tipo de acciones es de la pasada temporada en un Espanyol - FC Barcelona de la Liga F femenina, cuando Mapi León fue sancionada con dos partidos por tocar los genitales a Daniela Caracas. En esa ocasión, la sanción provino directamente del Comité de Competición, que entró de oficio al viralizarse las imágenes. La colegiada no sancionó nada sobre el terreno de juego.

Antes de ello, la acción más reconocida en el deporte en nuestro país quizás es la de Míchel con Valderrama en un Real Madrid - Real Valladolid, en diciembre de 1991. En aquel entonces, el jugador del Madrid tampoco fue sancionado sobre el verde, pero posteriormente el Comité de Competición entró de oficio y le multó con 500.000 pesetas (unos 3.000 euros actuales).

Más recientemente, en la Supercopa de 2024, Antonio Rüdiger le pellizcó el pecho a Álvaro Morata en una acción de partido, y ni el árbitro ni la RFEF de oficio sancionaron al defensa alemán del Madrid.