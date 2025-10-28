La renovación de Bordalás, en el aire

José Bordalás es toda una institución en Getafe. Ídolo absoluto e indiscutible para una afición que le venera, el alicantino es el entrenador con más partidos en la historia del club azulón y entre sus logros cuenta con un ascenso a Primera y la histórica clasificación para la Europa League en la temporada 18-19.

Pero, por lo que realmente ha calado Bordalás en el sur de Madrid es por su estilo y su filosofía de ver el fútbol. El técnico ha sabido exprimir al máximo vestuarios cortos y que, a menudo, no se correspondían con sus exigencias. Para muestra, el botón de este mismo verano, con los traspasos 'in extremis' de Christantus Uche y Omar Alderete para cumplir con el 'fair play' financiero impuesto desde LaLiga.

Los fichajes y las inscripciones de última hora no acabaron de contentar al alicantino, como lamentó en su momento, y tomó buena nota de ello. Recordemos que el Getafe disputó la primera jornada liguera con sólo 13 jugadores del primer equipo, algo que no fue óbice para que los madrileños vencieran 0-2 al Celta en Balaídos.

Bordalás acaba contrato en junio de 2026 / EFE

El tiempo corre

Bordalás finaliza contrato con el Getafe en junio de 2026 y, según ha podido saber SPORT, no está nada claro que el técnico vaya a prolongar su vínculo con la entidad madrileña más allá de la fecha mencionada. El club, por su parte, no quiere desprenderse de un entrenador de su prestigio y, como decíamos, la hinchada del Coliseum no se imagina un futuro sin su héroe.

La entidad presidida por Ángel Torres todavía no ha movido ficha, un hecho extraño viendo que otros entrenadores que están en la misma tesitura o bien han renovado ya o están en conversaciones para ello. El Getafe transmite tranquilidad, aunque no se descarta que otros equipos puedan adelantarse en la negociación.

José Bordalás, uno de los entrenadores más prestigiosos de LaLiga / EFE

En zona tranquila

A pesar de todo, el Getafe no está acusando esta incertidumbre sobre el terreno de juego. Con su receta simple y efectiva, Bordalás ha logrado conjuntar, otra vez, un bloque marmóreo, sin fisuras y que se mueve al son del talento de Luis Milla, quien con cinco asistencias de gol colidera el ranking al mejor pasador de LaLiga junto a Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Bordalás sigue a lo suyo, con la discreción por bandera y el trabajo sobre el césped -tiene al equipo décimo-. Quedan todavía muchos meses para ese 30 de junio y tiempo por delante para desvelar la incógnita en torno a su futuro.