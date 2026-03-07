Problema 'millonario' para el Getafe: el Palace no activará la compra obligatoria de Uche

El futuro de Christantus Uche parece alejarse definitivamente de la Premier League. El Crystal Palace no podrá activar la cláusula de compra obligatoria incluida en su cesión desde el Getafe CF, por lo que todo apunta a que el delantero nigeriano regresará al club azulón cuando termine la temporada.

Y es que se trata de una cláusula imposible de cumplir. En el acuerdo entre clubes se incluyó el acuerdo de que el traspaso se convertiría en definitivo si el atacante alcanzaba las diez titularidades en la Premier League durante la temporada.

Algo que, a estas alturas de la temporada, ya no es posible. Tras la disputa de la jornada 29 de la principal división del fútbol inglés, en la que el Palace venció por 1 a 3 al Tottenham Hotspur en Londres, el objetivo se ha vuelto matemáticamente imposible. Uche no ha sido titular en ningún encuentro liguero y, con solo nueve jornadas restantes, ya no puede alcanzar la cifra mínima necesaria para activar la compra automática.

La única vía para que el delantero continúe en Inglaterra pasaría por una compra voluntaria del Crystal Palace, una opción que, a día de hoy, parece poco probable.

Su salida, a última hora del mercado de verano y considerada un alivio para el 'fair-play' financiero del club azulón, fue una de las grandes incógnitas de los últimos días del mercado, pero el ex del Ceuta no ha tenido en Inglaterra el protagonismo que esperaba. Apenas ha participado en 14 partidos de liga, siempre partiendo desde el banquillo, acumulando apenas 150 minutos de juego.

De hecho, Uche solo ha contado con tres titularidades, una en la FA Cup ante el Macclesfield, el partido de la tercera ronda que culminó el 'KO' del vigente campeón; y dos en la Conference League, donde ha marcado dos goles. Pese a su buen rendimiento en la fase de grupos de esta competición, el club londinense decidió no inscribirle para las eliminatorias tras reforzar la plantilla durante el mercado de invierno.

Su posible vuelta, impacto económico para el Getafe

Más allá del plano deportivo, la operación tiene una consecuencia económica importante para el Getafe. La salida de Uche el pasado verano estaba contemplada dentro de la planificación financiera del club, ya que la posible venta definitiva, estimada en torno a los 18 millones de euros, ayudaba a equilibrar las cuentas y facilitar la inscripción de jugadores.

Si finalmente el Crystal Palace no ejecuta la compra voluntaria, el delantero regresará a Getafe este verano y el club azulón tendrá que replantear su estrategia en el mercado para ajustar su límite salarial requerido por LaLiga y cuadrar el presupuesto de la próxima temporada.