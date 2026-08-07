Pesimismo con Uche en Getafe: podría perderse toda la temporada

El Getafe CF ha anunciado este viernes el fichaje de Orel Mangala para el centro del campo azulón, y podría no ser el último, ya que José Bordalás podría estar obligado a volver a peinar el mercado de fichajes debido a una baja de larga duración. Y es que, según los primeros informes médicos realizados sobre Christantus Uche debido a su lesión de rodilla, hay pesimismo en la entidad madrileña.

Según informa 'El Partidazo de COPE', el jugador, que vuelve de la cesión al Crystal Palace la pasada temporada, podría perderse toda la próxima campaña debido a la lesión que sufrió en su rodilla en el partido amistoso de esta semana ante el Mónaco.

Al jugador se le realizarán otras pruebas en los próximos días para concretar exactamente el alcance de la lesión, pero el club es pesimista. De hecho, podría tener que pasar por quirófano, lo que le mantendría alejado de los terrenos de juego durante todo el curso.

"Tras las primeras pruebas y la exploración clínica realizadas por los servicios médicos del club, Christantus Uche presenta una contusión en la rótula de la pierna derecha, producida tras el golpe sufrido durante el encuentro frente al AS Mónaco", dijo el primer comunicado médico del Getafe tras el partido de este jueves en Mónaco. "El futbolista queda pendiente de la realización de pruebas complementarias para valorar el alcance definitivo de la lesión".

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Uche cayó lesionado tras una durísima y fea entrada de Mawissa, lo que le obligó a salir del terreno de juego en camilla. Las primeras pruebas apuntaban a una fortísima contusión en la articulación, pero los informes realizados este viernes habrían desvelado varias roturas en los meniscos y ligamentos de la rodilla.