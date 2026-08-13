El Partizan será el rival del Getafe en el 'play-off'

El Getafe, el único representante español en la Liga Conferencia de fútbol, se medirá en el 'play-off' de clasificación para la fase central del tercer torneo europeo al Partizan serbio, tras ganar al Tobol Kostanai en la eliminatoria de la tercera ronda previa por 0-3 en la ida y 1-2 en la vuelta que dejó el global 1-5.

Los partidos de ida se disputarán el jueves 20 de agosto en el feudo del conjunto madrileño y el de vuelta una semana más tarde en el campo del rival del conjunto de José Bordalás.

Será un enfrentamiento ante un histórico del fútbol europeo que tratará de sacar un buen resultado en la ida en el Coliseum y ampararse en su fiel afición.

El Partizan consiguió meterse este jueves al 'play-off' de clasificación para la fase final después de superar al Una Strassen de Luxemburgo y al Tobol Kostani de Kazajistán y viajará hasta la localidad de Getafe para disputar la fase por la clasificación.

Por su parte, el Getafe certificó su clasificación para esta temporada de la Liga Conferencia después de vencer por 1-0 al Osasuna con gol de Luis Milla, un encuentro decisivo que les dejó en séptima posición con 51 puntos.

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El conjunto madrileño será el único representante español en la competición europea en la que participarán un total de 156 equipos. El Coliseum y el Getafe debutarán en la Liga Conferencia el próximo jueves.