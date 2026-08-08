Oficial: Uche confirma una lesión "grave" de rodilla y se perderá la temporada
El centrocampista del Getafe afirma que estará "alejado de los terrenos de juego durante un tiempo" tras la dura entrada de Mawissa en un amistoso
Muy malas noticias para Christantus Uche. El centrocampista del Getafe CF ha confirmado, mediante un comunicado en sus redes sociales, que sufre una lesión "grave" en la rodilla y que tendrá que afrontar "un largo proceso de recuperación", lo que ratifica las pruebas médicas del club y significa que tendrá que perderse la temporada 2026/27 por lesión.
"Hoy es uno de los días más difíciles de mi carrera. Después de las últimas pruebas médicas, se ha confirmado que la lesión de mi rodilla es grave y que tendrá que afrontar un largo proceso de recuperación", dice el futbolista en sus redes sociales.
"No voy a mentir: aceptar que estaré alejado de los terrenos de juego durante un tiempo es duro. El fútbol es mi pasión, mi trabajo y lo que más feliz me hace, y ahora toca afrontar un momento que no había imaginado", añade. "Pero las dificultades también forman parte del camino. Voy a afrontar esta etapa con fuerza, paciencia y determinación, trabajando cada día para volver a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol".
Uche cayó lesionado tras una durísima y fea entrada de Mawissa el el amistoso de pretemporada ante el AS Monaco, lo que le obligó a salir del terreno de juego en camilla. Las primeras pruebas apuntaban a una fortísima contusión en la articulación, pero los informes realizados este viernes habrían desvelado varias roturas en los meniscos y ligamentos de la rodilla.
Finalmente, Uche agradeció "de corazón a mi familia, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los servicios médicos y a toda la familia del Getafe CF por estar a mi lado. Y especialmente a todos los aficionados que me han mandado mensajes de apoyo".
Debido a la gravedad de la lesión, Uche, que vuelve de la fallida cesión al Crystal Palace la pasada temporada, tendrá que pasar por quirófano y el Getafe podría acudir al mercado para reemplazar su ficha en LaLiga.
"Volveré. Gracias por estar conmigo", finaliza Uche.
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