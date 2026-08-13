Oficial: Enes Ünal vuelve al Getafe de Bordalás

Gran noticia en el sur de Madrid a pocos días de que empiece la liga. Enes Ünal, uno de los jugadores más queridos por la afición azulona en la última década, regresa al Getafe C.F. tras su experiencia en la Premier League de la mano del Bournemouth. Vuelve a la disciplina de José Bordalás para las tres próximas temporadas.

El delantero turco está de vuelta en el fútbol español y en el equipo donde se asentó en la élite del fútbol europeo. Aterrizó en el Coliseum en agosto de 2020 procedente del Villarreal después de que la entidad presidida por Ángel Torres pagara nueve millones de euros por sus servicios.

Sexto goleador histórico

Tras un primer año con bastante participación -1.321 minutos en 28 partidos de liga- pero con poco olfato goleador (5 goles), hizo el 'clic' en la temporada siguiente. El ariete de Osmangazi 'explotó' con 16 goles en 37 partidos, siendo una pieza clave en la permanencia del equipo madrileño. Su buen hacer siguió en la temporada 2022/23, en otra temporada de mucho sufrimiento que terminó con Bordalás de vuelta en Getafe tras su paso por el Valencia, en la que anotó 14 tantos para mantener al Getafe en Primera.

No obstante, no todo fueron buenas temporadas. En la antepenúltima jornada de aquella temporada, en el partido ante el Real Betis, se rompió el ligamento anterior cruzado. Esta lesión le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante siete meses y volvió a jugar el 2 de enero de 2024. Reapareció y jugó cinco encuentros, hasta que el Bournemouth de Andoni Iraola se lanzó a por él y pagó 16 millones de euros.

Experiencia decepcionante

Se fue a la aventura inglesa siendo el sexto máximo goleador de la historia del Getafe C.F. con 36 goles marcados. Sin embargo, su paso por los 'Cherries' no estuvo a la altura de lo esperado. En dos temporadas y medio, solo anotó siete goles, siendo dos la mayor cifra en una temporada, y llegando a bajar a jugar con el equipo sub-21 del Bournemouth en una ocasión.

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Enes Ünal, en el Bournemouth / @afcbournemouth

Ya se habló de un posible regreso en el mercado invernal de 2025 y ahora se hace realidad. José Bordalás vuelve a contar con un jugador muy querido en Getafe, compartirá posición con Borja Mayoral y Martín Satriano y buscará convertirse en el máximo goleador de la entidad azulona (a 16 goles de Jorge Molina).