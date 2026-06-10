Oficial: Bordalás se queda en el Getafe C.F.

No ha sido nada fácil, pero finalmente se ha cumplido. La afición azulona llevaba varias semanas cruzando los dedos mientras esperaba la noticia, hasta que esta tarde ha habido fumata blanca. El Getafe CF y José Bordalás han logrado llegar a un acuerdo para prologar el contrato del entrenador hasta 2028. El hombre que ha llevado al Getafe a alcanzar grandes cotas comandará el nuevo proyecto del 'EuroGeta'. Hay 'Papá' para rato.

Había muchas dudas en torno a la continuidad de Bordalás en el Getafe. Las dudas del propio técnico alicantino respecto al proyecto sumadas a las apetecibles ofertas recibidas del extranjero complicaron una renovación que, por momentos, se daba por pérdida. La salida de una de las figuas más importantes de la historia reciente del club habría sido muy dolorosa.

2 etapas muy exitosas

José Bordalás aterrizó en el Coliseum en verano de 2016 y no tardó en conseguir objetivos. Con el Getafe en Segunda, logró devolver el equipo a Primera Dvisión en su primera temporada, justo un año después del descenso. En los años siguientes, consolidó el club en la máxima categoría del fútbol español -que no ha abandonado desde entonces- e incluso, consiguió el hito de clasificarlo para Europa. En la temporada 2018/19, logró un histórico quinto puesto que le clasificó para la Europa League, competición en la que alcanzó los ocatvos de final llegando a eliminar a un histórico como el Ajax de Amsterdam.

Pero esta relación tuvo un breve SICUE en la temporada 2021-22. Bordalás voló a Mestalla y fue el entrenador del Valencia CF durante una única temporada en la que consiguió levantar la Copa del Rey. Sin embargo, los problemas internos del club 'che' se llevaron por delante al técnico. En 2023, recibió la llamada del presidente Ángel Torres y decidió volver a Getafe para lograr una salvación épica. Desde entonces, el Getafe no está pasando por un buen momento económico. Pese a ello, el entrenador de 62 años ha logrado el aún más difícil esta temporada, clasificando el Getafe CF para la Conference League.

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La prevención de Ángel Torres

El presidente de la entidad azulona, Ángel Torres, ante lo difícil que se preveía la renovación de Bordalás, avanzó trabajo por prevención y abrió el casting de entrenadores. El elegido fue Fabio Celestini, entrenador del CSKA de Moscú esta temporada, con quien ya había alcanzado un acuerdo verbal. Sin embargo, al final no ha sido necesario y 'Papá' seguira sentándose como local en el Coliseum.