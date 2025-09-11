Milla: "Con los míos y con los que somos, vamos a ir a la guerra y a muerte"

Luis Milla, centrocampista del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que "probablemente" su equipo tenga una plantilla corta tras el cierre del mercado de verano y subrayó que aún así todos los jugadores del club azulón irán "a la guerra y a muerte" en cada partido para sumar puntos.

El mediocentro del combinado azulón reconoció que el número de efectivos con los que cuenta el Getafe para afrontar el curso no es suficiente. También habló sobre cómo vivió él y el resto de la plantilla las últimas jornadas del mercado y dejó claro que no habrá excusas a la hora de firmar una buena temporada.

"No hay que engañar a nadie. Probablemente sea una plantilla corta, pero cero excusas. Lo hemos vivido en muchos momentos en estos años. Con los míos y con los que somos vamos a ir a la guerra y a muerte. No tengo ninguna duda que el equipo que tenemos es el mejor que podemos tener. Vamos a hacer un gran año", explicó.

Milla afirmó que los jugadores del Getafe vivieron "con mucha incertidumbre" los últimos días del mercado de fichajes y declaró que no sabe si se volverán a vivir situaciones como las que todos en su club fueron testigos.

"Probablemente, no. Fueron circunstancias especiales a las que nos adaptamos muy bien. A pesar de las situaciones individuales siempre primó lo colectivo. Intentamos salir de una situación especial. Orgullosos y felices del trabajo que hemos hecho, pero no queremos quedarnos aquí", dijo.

El Getafe, sin poder inscribir a seis jugadores en las tres primeras jornadas por el límite salarial, consiguió seis puntos de nueve posibles. Al respecto, indicó que el objetivo de los hombres dirigidos por José Bordalás es ganar cada partido porque es la identidad que le transmite siempre su entrenador.

"Nos dice que tenemos que tener ambición, salir a por cada partido para ganarlo. En eso creemos. Así hemos salido en cada partido. Hemos demostrado estar en una gran versión en los dos primeros partidos. En el tercero (derrota 3-0 ante el Valencia), no estuvimos finos y ahora mejorar para en casa seguir siendo sólidos y tener una identidad en la que podamos ganar a cualquier equipo", señaló.

"Hemos encontrado seis puntos de nueve y era algo complicado. Eran tres partidos fuera de casa, un gran reto para el equipo y creo que hemos sido capaces de dar una buena imagen a pesar del último resultado. Ahora, a prepararnos para el debut en casa, que tenemos muchas ganas, y ojalá que tengamos un gran partido (ante el Oviedo)", agregó.

Preguntado por si estuvo pendiente del mercado por si podría ser uno de los que salieran del Getafe, reconoció que estuvo "a la expectativa todo el verano" porque "nadie sabía lo que iba a pasar por la situación del club".

"Me siento querido, me siento valorado. Estoy feliz y en casa. Son cuatro años feliz trabajando día a día para ser mejor. En ningún momento me vi fuera del club".

Sobre el encuentro ante el Oviedo, declaró que el grado de dificultad será máximo y recordó que el Getafe ya se enfrentó al conjunto asturiano en pretemporada con un empate (1-1).

"Sabemos de lo que son capaces. Tienen grandes jugadores y una dinámica muy buena porque ganaron a la Real Sociedad. Será un equipo muy duro. Tenemos que hacernos fuertes en casa. El año pasado no fuimos capaces de ello. Que la gente no piense que viene un recién ascendido y va a ser fácil. Todo lo contrario", comentó.

Asimismo, manifestó que el Getafe ha tenido que adoptar en las tres primeras jornadas un sistema de juego de circunstancias para adaptarse a las dificultades generadas por el límite salarial que impedía inscribir a varios jugadores.

"No parecía que este verano iba a pasar lo que pasó. Al principio llegamos y teníamos fichajes que rellenaban la plantilla y parecía que iba a tener muy buena pinta todo. Luego las circunstancias nos ha hecho vivir lo que hemos vivido las primeras jornadas. El míster se tuvo que adaptar. Es bueno que el equipo sea capaz de adaptarse a las circunstancias y a los sistemas".

Por último, habló sobre los 100 partidos que cumplirá con la camiseta del Getafe frente al Oviedo: "Es importante estar bien en el club al que llegué hace cuatro años. Muy feliz de poder tener continuidad y apoyar al equipo desde dentro a pesar de haber tenido algún parón por lesión. Orgulloso de poder hacer esos cien partidos y ojalá que sean muchos más".

"De pensarlo me emociono de todos los que me han acompañado en este camino. Me costó mucho llegar a la élite. Estoy muy agradecido a cada entrenador, a cada persona que me ha hecho mejor. La familia es parte importante de uno, muy feliz por los valores que siempre me han dado y ojalá que siempre puedan dármelo", finalizó.