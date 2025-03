Del meme del "buen despeje, Arambarri" a desquiciar a Simeone

El Getafe de José Bordalás no pasa inadvertido en LaLiga. La manera de entender el fútbol del entrenador azulón y sus frases como el mítico "esto es fútbol papá", ya son patrimonio de la competición. Antes de ser tan mediático, por allá 2021, se hizo viral otra ocurrencia suya. "Buen despeje, Arambarri". Cuatro años después, el centrocampista uruguayo ha demostrado que sabe hacer muchas más cosas que despejar.

Con su estilo de juego defensivo, expeditivo y pragmático, con el objetivo de no cometer errores groseros cerca de su área, el Getafe de Bordalás se ha cobrado una nueva víctima de primer nivel en el Coliseum: el Atlético de Madrid de Diego Simeone. El entrenador argentino no se guardó nada pensando en la vuelta de octavos de Champions contra el Real Madrid, pero los colchoneros cuajaron un partido muy pobre y no fueron incapaces de sumar ni un solo punto en el Coliseum.

Oblak mantuvo con vida a un Atlético de Madrid que no generó nada de peligro en el primer tiempo y que se adelantó a los 75 minutos mediante un penalti absurdo transformado por Alexander Sorloth. Sin embargo, en el 88 y en el 90+2', apareció el otro 'rey' de Getafe -con el permiso de Bordalás- para darle la vuelta al partido.

Un futbolista vital para Bordalás

Mauro Arambarri, en cuatro minutos, firmó un 'doblete' al más puro estilo azulón para desquiciar a Simeone. En el primero, convirtió un fallo clamoroso en un engaño perfecto para sentar a Oblak. En el segundo, desvió con la punta de la bota un disparo de Diego Rico. En total, el centrocampista uruguayo suma ocho goles en 25 partidos que lo destacan como el máximo goleador del 'Geta'.

El centrocampista del Getafe Mauro Arambarri (2d), celebra su segundo gol contra el Atlético de Madrid, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports que disputan este domingo en el estadio Colisum de Getafe. / SERGIO PEREZ / EFE

Propiedad del Getafe desde el 2018, cuando pagaron 2,15 millones de euros a Boston River después de una temporada cedido en el Coliseum, el '8' azulón se ha convertido en una de las piedras angulares de Bordalás. Siempre implicado en defensa, siendo un centrocampista duro, que no tiene problemas para ir al choque y muy disciplinado, es todo un ídolo de su afición.

La broma con sus despejes

Prueba de ello fue el meme que se hizo sobre su figura, en 2021. "Buen despeje, Arambarri", se podía leer constantemente en redes sociales. Evidentemente, se trata de una frase que se repetía bastante entre la parroquia azulona, pero en el sentido más cariñoso posible.

La broma se ha mantenido hasta hoy en día, algo que no preocupa ni al jugador ni al entrenador. Más bien lo contrario. Esta temporada, a sus 29 años, regresaba tras una lesión de rodilla de larga duración y ha respondido con su faceta más goleadora para ayudar al Getafe a mantenerse en Primera con holgura. Sin duda, Bordalás estará encantado con sus despejes, goles y acciones defensivas. Simeone, seguramente no tanto.