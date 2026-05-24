La 'masterclass' de Bordalás: "Esto es como ganar la Champions"

Pueden cuestionarse sus métodos, pero no sus resultados. Lo que ha logrado José Bordalás esta temporada con el Getafe es impresionante. A la altura de realmente muy pocos entrenadores. Se le pueden discutir muchas cosas, como a cualquier otro técnico: el envoltorio de su hazaña, su propuesta futbolística o sus decisiones. Lo que no se le puede discutir es su capacidad para hacer competitivos a sus equipos.

La consecuencia, esta vez, ha sido una plaza europea para la Conference League después de que el equipo azulón terminase LaLiga en la séptima plaza con 51 puntos. Si se toma perspectiva, la magnitud de lo logrado es aún mayor.

Martín Satriano en el Estadio Coliseum celebra la victoria del Getafe / EFE

“Esto es como ganar la Champions para nosotros. Felicito a todos los jugadores por ser un ejemplo de cómo competir, con honradez, compañerismo y sacrificio. Y, por supuesto, felicito a la afición, que hoy ha sido nuestro jugador número doce, como siempre”, comentó, muy feliz, tras vencer a Osasuna.

Bordalás está orgulloso de lo que han logrado sus jugadores, pero también de lo que ha logrado él mismo. “Al Bordalás de inicio de temporada le daría la enhorabuena y le diría que es muy bueno, sinceramente”, reconoció. Y se puede permitir el lujo de mencionarlo, porque sus recursos habrían sido insuficientes para muchos equipos incluso para intentar salvar la categoría.

Una plantilla muy justa y el lío de las inscripciones

Según 'Transfermarkt', la plantilla azulona está valorada en 82,9 millones de euros, una de las más bajas de Primera: solo por encima de Alavés y Oviedo. No obstante, que el presupuesto del Getafe sea comedido no ha sido, ni mucho menos, el mayor problema al que se ha enfrentado Bordalás.

El entrenador del Getafe, José Bordalás, en el partido contra el Oviedo. EFE/Eloy Alonso / Eloy Alonso / EFE

El punto de partida fue casi surrealista. Empezó con una plantilla que se caía a trozos, con problemas de inscripciones y perdiendo a sus mejores jugadores, como Omar Alderete o Chrisantus Uche, sin que quisieran salir del club. Hay que recordar que el Getafe empezó LaLiga con solo 12 jugadores del primer equipo inscritos. De fichajes, ni hablar. El Getafe ha gastado únicamente 1,8 millones de euros en fichajes durante la temporada y ha cerrado el balance de mercado con 10,8 millones positivos. Exceptuando las llegadas de Juanmi y Davinchi, el resto de altas fueron cesiones o jugadores libres.

Uche, en acción con el Crystal Palace / @CPFC

También hay que mirar la procedencia de algunos futbolistas para medir el éxito de Bordalás. Davinchi, por ejemplo, jugaba la temporada pasada en Segunda RFEF con el Recreativo. Yvan Neyou, Javi Muñoz, Álex Sancris o Adrián Liso venían todos de Segunda.

Ismaele Bekhoucha, que ha acabado jugando cuatro partidos en Primera, procedía del filial azulón, que compite en Segunda RFEF. O Coba da Costa, quien se marchó al Anderlecht a mitad de curso, pasó del Conquense a debutar con el primer equipo el curso pasado, tras estar en dinámica del filial.

Bordalás sobrevivió a las inscripciones, a la pérdida de piezas clave y a una plantilla extremadamente corta. En enero se reforzó con Sebastián Boselli, Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez y, ya para sorpresa de nadie, maximizó sus resultados hasta este impresionante desenlace.

Te puede gustar más o menos su estilo, pero Bordalás es alguien que te saca tu máximo rendimiento Abraham González — Exjugador del Alcorcón de Bordalás

La crítica al estilo de Bordalás es legítima, pero su método funciona, incluso sin tener recursos para competir con garantías. Abraham González, exjugador suyo en el Alcorcón, explicó a SPORT lo que le hace especial en una entrevista. “Te puede gustar más o menos su estilo, pero es alguien que te saca tu máximo rendimiento, y al final el trabajo de un entrenador es sacar el máximo rendimiento de sus jugadores. Te hacía competir, te hacía pelear cada balón. Con él, el jugador sabe que si compites al máximo, él da la vida por ti”, explicó.

Sus jugadores le compran el discurso, juegan cada partido como si fuera el último y consiguen resultados inimaginables. Su temporada en el Getafe es histórica. Como lo será la próxima, disputando la Conference League. ¿Pero estará en el banquillo para disfrutarla?

“En los próximos días veremos cuál es mi futuro. Hoy es día para celebrar un nuevo año en Primera, algo que tiene mucho mérito después de las dificultades. El presidente ha dado estabilidad a un club de Primera División durante muchos años y ha demostrado que todos contribuyen, desde los trabajadores hasta los jugadores”, mencionó el entrenador. Ofertas seguro que no le faltarán.