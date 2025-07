Mario Martín: "Bordalás me va a enseñar y a curtir"

Mario Martín, centrocampista del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que su nuevo entrenador, José Bordalás, le va a "enseñar y a curtir" y destacó que disfrutará de "minutos de calidad" en su nueva experiencia en un equipo de Primera División.

Martín es uno de los últimos fichajes del Getafe este verano. La temporada pasada jugó cedido por el Real Madrid en el Valladolid y para la 2025/26 volverá a jugar cedido. En esta ocasión, en el conjunto azulón, aunque con una opción de compra a final de curso. En sus primeras declaraciones, se mostró ilusionado con su nueva aventura y con estar a las órdenes de Bordalás.

"Creo que va a ser un entrenador que me va a exigir al máximo, que va a sacar lo máximo de mí. Creo que esa experiencia en Primera División la voy a seguir cogiendo. Serán minutos de calidad, será un entrenador que me va a enseñar y a curtir y competir. A la hora del juego, también ordenarme. Vengo a dejarme el alma, a hacer lo que el entrenador me pida y con muchas ganas de empezar", apuntó.

"Creo que todo el mundo conoce a Bordalás, sabe cómo es. Es un entrenador que te va a exigir al máximo durante todo el año. Te pide que compitas, que seas el jugador con el que el Getafe ha decidido ficharte. Demostrar todo lo que tienes y eres y competir al máximo los cien minutos del partido", apuntó.

Martín debutó con el Getafe este miércoles en un amistoso ante el Elche y, preguntado por sus primeras sensaciones, dijo que fueron "buenas" y recordó que era el primer encuentro que disputaba después de "bastante tiempo".

"Me encontré muy cómodo. La llegada ha sido increíble, no me puedo quejar en absoluto. Queda mucho por mejorar, todavía tenemos varias semanas antes del inicio de la Liga y con muchas ganas de que llegue", señaló.

Cuestionado por cómo se definiría sobre el terreno de juego, explicó que es "muy dinámico", que le gusta "jugar el balón" y que, sobre todo, es muy combativo: "No me achico en el momento de competir, de ganar duelos, de meter la pierna. Soy un jugador completo que puede asumir cualquier rol en el campo. Ese dinamismo, esa intensidad, creo que el Getafe me puede dar un plus y puedo aportar mucho al equipo".

Sobre si habló con Bordalás antes de fichar por el Getafe, reconoció que sí que lo hizo e indicó que el técnico alicantino le transmitió "muchísima confianza".

"Tenía ganas de verme por aquí. Yo estaba muy ilusionado. Me dijo que tenía ganas de que comenzara en el proyecto del Getafe, que es muy ambicioso. Quería seguir jugando en la mejor liga del mundo. La confianza me entró plenamente y la quiero transmitir en el campo", puso de relieve.

También habló con su excompañero en el Real Madrid Castilla, Álvaro Rodríguez, que la temporada pasada también jugó cedido en el Getafe. Del delantero uruguayo sólo encontró buenas palabras hacia el que ya es su nuevo club.

"Con Álvaro se sabe que tengo buena relación. He coincidido en la cantera del Real Madrid durante muchísimo tiempo. Subimos juntos al Castilla, compartimos muchos momentos juntos. La verdad que no hubo más que palabras buenas por su parte. Me dijo que el vestuario era muy familiar, que Bordalás era muy exigente, que te exprimía al máximo y que con los compañeros es una gran persona. Como club, la verdad que es ambicioso, que quiere competir, que quiere ganar todos los partidos. Es lo que estoy viendo a través de estos días".

Por último, manifestó que quiere vivir un año "inolvidable en el Getafe" y que la temporada del cuadro madrileño se la mejor posible que haya hecho nunca. "Tenemos al equipo para ello. Necesitamos a la afición para apoyarnos y muchas ganas de verlos cerca en el Coliseum", concluyó.