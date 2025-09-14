Luis Milla: el genio más deseado no juega ni en Barça ni en Madrid

Sabía Luis Milla que había hecho feliz a miles de aficionados al fútbol. Independientemente de sus colores. "¿Qué pasa, managers? ¿cómo estáis? Espero que os haya ido bien la puntuación de hoy y solo deciros que, cuando vengan malas, también estéis conmigo, ¿eh? ¡Vamos!", manifestó en la cuenta de 'X' del Getafe tras su recital ante el Real Oviedo.

Más de ocho millones de personas en España sucumbieron ante el embrujo del 'fantasy'... y el '5' del Getafe es uno de los futbolistas predilectos de los usuarios que se pasan día si, día también enganchados a su teléfono móvil tratando de armar un once para competir de forma sana - o no - contra sus amigos.

Lo venía repitiendo José Carrasco, periodista especializado en el 'fantasy': imprescindible apostar por Luis Milla. Y es que el madrileño encaraba la cuarta jornada de LaLiga EA Sports con 26 puntos en su casillero personal en la app 'LaLiga Fantasy'. Un futbolista fiable. Que siempre cumple. Y que venía de apuntarse un doblete de asistencias en el triunfo azulón ante el Sevilla.

No falla

No en vano era el futbolista más elegido por los managers de 'LaLiga Fantasy' tras tres jornadas disputadas. Por tanto, el hijo del mítico Luis Milla, exfutbolista de Barça o Real Madrid, afrontaba la visita del Real Oviedo con una responsabilidad extra: "Mucha presión", publicaba en su perfil de 'X' al ver que era una de las grandes apuestas del mes de septiembre.

Recital a balón parado

Pues esa "presión" se quedó por el camino. Milla, que en la previa de la visita del cuadro carbayón dejó claro que "en ningún momento me vi fuera del club", dio un recital a balón parado en El Coliseum. Encargado de ejecutar las acciones de estrategia, fue el autor de las asistencias en los dos tantos del 'Geta', obra de Mario Martín y Borja Mayoral.

Rompió la igualdad de un duelo encallado, falto de ocasiones debido al planteamiento conservador de ambos técnicos. Y es que, en un añadido de más de diez minutos - fruto del choque entre Diego Rico y Nacho Vidal -, Milla sirvió una falta lateral al corazón del área que cabeceó Mario Martín para batir a Aarón. Balón milimétrico del '5', que no se conformó con ese pase de gol y, cinco minutos después, asistió también a Borja Mayoral. Esta vez, en un saque de esquina directo al segundo palo que remató el punta libre de marca.

Luis Milla no solo sumó 17 puntos ante el Real Oviedo, siendo que agrandó su leyenda alcanzando los 100 partidos con la camiseta el Getafe. Un futbolista vital en el ecosistema azulón. Que va a muerte con José Bordalás. Un mediocentro que gestiona los 'tempos' del partido, no pierde balones y dirige el juego de su equipo. Un tipo que, tras las dolorosas salidas de Omar Alderete y Christantus Uche, no dudó en echarse el equipo a sus espaldas.