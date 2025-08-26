Luis Milla: "Se acaban los calificativos para lo que está haciendo este equipo"

El centrocampista Luis Milla, uno de los destacados del Getafe en la victoria 1-2 en el campo del Sevilla, lo que supone un pleno de dos triunfos de los madrileños en el arranque de LaLiga, destacó que "se acaban los calificativos para lo que está haciendo este equipo".

"Era un gran reto. Al igual que en la primera jornada -victoria en Vigo ante el Celta (0-2)-, pero los grandes retos saben bien cuando se consiguen y hoy ha sido increíble", comentó Luis Milla en declaraciones a Dazn.

El centrocampista añadió que el equipo está bien "no solo en los partidos, también en el día a día, todo lo que genera el cuerpo técnico y la plantilla con la situación tan complicada que se vive", por lo que se mostró "orgulloso" de como pelean en el campo.

"Tenemos las ideas claras, no como eso que dicen que los equipos de Bordalás solo ponen huevos. Nosotros competimos y trabajamos. Es una pasada y seguiremos peleados y dando guerra", relató.